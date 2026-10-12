Dilber Ay’ın Ailesinde Sular Durulmuyor! İbrahim Karakaş’tan Zehir Zemberek Sözler

2019 yılında hayatını kaybeden sanatçı Dilber Ay’ın eşi İbrahim Karakaş, yeniden evlenmesinin ardından kendisini eleştiren Filiz Çelik’e sert sözlerle karşılık verdi. Hakkındaki iddiaları reddeden Karakaş, yeni eşi Müge Zopun’un yaşanan tartışmalar nedeniyle evi terk ettiğini öne sürdü. Karakaş’ın açıklamalarında kullandığı ifadeler dikkat çekti.

Türk halk müziğinin tanınan isimlerinden Dilber Ay’ın 2019’daki ölümünün ardından ailesiyle ilgili tartışmalar yeniden gündeme geldi. Sanatçının eşi İbrahim Karakaş’ın estetisyen Müge Zopun ile evlenmesi, Dilber Ay’ın kızı Filiz Çelik’in tepkisine neden oldu. Çelik’in açıklamalarının ardından sessizliğini bozan Karakaş, kendisine yöneltilen suçlamalara yanıt verdi.

FİLİZ ÇELİK’TEN DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

Filiz Çelik, annesinin ölümünden kısa süre sonra İbrahim Karakaş’ın otomobilini sattığını ve klip çektiğini ileri sürdü. Çelik ayrıca Karakaş ile yeni eşi Müge Zopun arasındaki ilişkinin yıllar öncesine dayandığını iddia ederek Karakaş’a sert sözlerle tepki gösterdi.

Çelik’in, Karakaş için kullandığı “Bir yağlı kapı daha buldun” ifadesi de tartışmayı büyüttü. İddiaların ardından açıklama yapan Karakaş ise anlatılanların gerçeği yansıtmadığını savundu.

“YALANLARI YÜZÜNDEN EŞİM EVİ TERK ETTİ”

Hakkındaki suçlamalara tepki gösteren İbrahim Karakaş, yeni eşi Müge Zopun’un yaşananlardan etkilendiğini ve evi terk ettiğini öne sürdü. Karakaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Amaçlarının ne olduğunu bilmiyorum. Ekmek kesilince ne yapacaklarını şaşırdılar herhalde. Dilber Hanım varken vali kebabı yiyorlardı. Yalanları yüzünden eşim Müge Hanım evi terk etti.”

“MAL BENİM, İSTERSEM SATARIM”

Otomobilini sattığı yönündeki iddialara da yanıt veren Karakaş, mal varlığıyla ilgili kararların kendisine ait olduğunu söyledi. Dilber Ay’ın çocuklarına geçmişte maddi destekte bulunduğunu savunan Karakaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Öyle kaliteli kadının evi mi yok, gelecek de benim evimde oturacakmış ya! ‘Arabayı sattı’ diyorlar, mal benim istersem satarım. Dilber Hanım’ın ne malı varmış, ne mülkü varmış, hepsini verdim onlara ben.”

Karakaş, Düzce’de geniş bir alan içerisinde beş ev verdiğini iddia ederek, “Düzce’de 600-700 metrekare içinde beş tane ev verdim. Öz babaları yapmadı benim onlara yaptığımı. Dilber Hanım yaşasaydı onları parçalardı. Ama hepsine zehir zıkkım olsun” ifadelerini kullandı.

İbrahim Karakaş ile Filiz Çelik arasında yaşanan tartışma, karşılıklı açıklamalarla gündemdeki yerini koruyor. Tarafların birbirlerine yönelik iddialarıyla ilgili kamuoyuna yansıyan açıklamalar dışında bağımsız bir doğrulama bulunmuyor.