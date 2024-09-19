DİLAN THY YASAKLANDI

Türk Hava Yolları’ndan İbrahim Tatlıses’in kızıyla ilgili karar. THY Dilan Çıtak Tatlıses Dörter’i kara listeye aldı. Bundan sonra THY’den bilet alamayacak.

Olay, Türk Hava Yolları’nın (THY) Bodrum – İstanbul seferini yapan uçakta gerçekleşti. İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, Bodrum’dan İstanbul’a gelen THY uçağı yolcuları arasındaydı. Uçak İstanbul hava sahasına yaklaştığı sırada Dilan Çıtak Tatlıses’in kedisi miyavlamaya başladı. Bunun üzerine Dilan Çıtak Tatlıses, kediyi kutusundan çıkarıp kucağına aldı. Uçağın İstanbul Havalimanı’na iniş için alçaldığı sırada kabin memuru Dilan Çıtak Tatlıses’i kediyi kutusuna koyması konusunda uyardı.

İkili arasındaki kedi tartışması kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi nedeni ile pilot uçağa polis ekiplerini çağırdı. THY kabin memuru, kendisine saldıran Dilan Çıtak Tatlıses’ten şikayetçi oldu. Dilan Çıtak Tatlıses ve kabin memuru karakola götürüldü.

Dilan Çıtak Tatlıses’in kabin memuruna “Gözündeki lensleri oldurma” diye bağırdığı görüntüler başka bir yolcu tarafından kaydedildi.

KARA LİSTEYE ALINDI

İşte bu olayın ardından THY’den Tatlıses’e uçuş yasağı geldi. Dilan Çıtak Tatlıses, Türk Hava Yolları kabin memuruna saldırmıştı. THY, ilgili sorunlu yolcuyu kara listeye ekledi. Bu sayede ilgili kişi THY uçuşlarına bilet alamayacak.

TATLISES’İN KIZINDAN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDE AÇIKLAMA

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, TÜRK Hava Yolları’nın (THY) Bodrum-İstanbul seferini yapan uçağında olay çıkarmış ve kendisini uyaran kabin memuruna saldırmıştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dilan Çıtak Tatlıses, “Yayınlanan bu video olayın son dakikasında kendime yapılan tavrın sonucunda maniple edilmiş olduğum ve artık bu haksız şiddet eğilimli tavra vermiş olduğum tepkidir” ifadelerini kullandı.

THY tarafından kara listeye alınan Tatlıses, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kedisiyle uçakta çektiği fotoğrafı paylaşan Tatlıses, “Dün gece kedim uçakta nefes darlığı çekmeden hemen öncesi sakinleştirmeye çalıştığım video. Videonun başında da gördüğünüz gibi kedimin tuhaf ağız hareketleri artıyor ve sonrasında göz kaymaları başlıyor. Sokak hayvanlarıyla ilgili yasanın gündemde olduğu bir dönemde, böyle bir olay üzerinden hakkımda algı yaratılmaya çalışılması beni oldukça şaşırttı. Uçağa bindiğimde kedim pusetindeydi. İnişe kısa bir süre kala kedim fenalaşınca onu pusetten çıkarmak istedim. O sırada bir hostes beni sert bir dille uyardı. Durumu açıklamaya çalışmama rağmen, sert tavrı devam etti ve kedimi zorla pusete sokmaya çalıştı hatta pusete vurdu” dedi.

‘VİDEODAKİ GÖRÜNTÜ HAKSIZ ŞİDDETE UĞRADIĞIMA VERMİŞ OLDUĞUM TEPKİDİR’

Kabin memurunun tavırlarından rahatsız olduğunu ileri süren Çıtak Tatlıses açıklamasında, “Kedim nefes almakta zorlanırken bu tavır beni daha da paniğe sevk etti. Yolcular ve diğer hostesler durumu fark edip hanımefendiyi uyarmasın rağmen, hostesin tutumunda bir değişiklik olmadı” dedi