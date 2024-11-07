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Dilan Polat’ın arkadaşıydı… Bir güzellik merkezi skandalı daha!

Dilan Polat’ın arkadaşıydı… Bir güzellik merkezi skandalı daha!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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07 Kasım 2024 - 17:31
‘Kara para aklama’ suçlamasıyla yargılanan Dilan Polat’ın arkadaşı Sevim Alan yine davalık oldu. Daha önce ‘zehir ticareti’nden hakkında dava açılan Alan, bu kez de tartıştığı güzellik merkezi yöneticisi Nuray ve Alkan Yıldız çiftinin adreslerini sosyal medyada paylaşınca 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Dilan-Engin Polat davası sonrası gözler diğer güzellik merkezlerine çevrilmişti. Türkiye’de çok sayıda güzellik merkezi olan ve Dilan Polat‘ın arkadaşı olduğu bilinen Sevim Alan, kendisiyle aynı işi yapan Nuray ve Alkan Yıldız çiftiyle ticari anlaşmazlık yaşadı.

Yıldız çifti, kendi adlarına tescilli olan ‘star protokolü’ isimli uygulamanın Alan tarafından izinsiz kullanıldığını açıkladı. Bu duruma sinirlenen Alan, çiftin ev adresini, kimlik bilgilerini sosyal medya hesabında ifşa etti.

Yıldız çifti, kişisel bilgilerinin yayınlanmasının ardından ölüm tehditleri aldıklarını söyleyerek Sevim Alan’dan şikayetçi oldu. Anadolu 36. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sanık Sevim Alan’a kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

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