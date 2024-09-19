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DİLAN MAHPUS TAKİ TÜRK KAHVESİ İÇİN DERT YANDI

DİLAN MAHPUS TAKİ TÜRK KAHVESİ İÇİN DERT YANDI
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Eylül 2024 - 16:30

Kara para aklama ve yasadışı bahis suçlamaları ile cezaevine eşi ile beraber girmesinden 9 ay sonra tahliye olan Dilan Polat sosyal medya orucunu erken bozdu. Hesabından yaptığı paylaşımda cezaevindeki Türk kahvesine dert yanan Dilan Polat sosyal medyada tepkilerin odağı oldu.

4 Kasım tarihinde birçok suçlama ile eşiyle beraber cezaevine giren sosyal medya fenomeni Dilan Polat, tutukluluk halinin 9’uncu ayında tahliye oldu. Eşi Engin Polat ile beraber haklarında 20 yılda 40 yıla kadar hapis istemi bulunan Polat ailesinin tahliyesi siyaset arenasından kamuoyuna kadar büyük bir kesimin tepkisini çekti.

Dilan Polat tahliye olduktan sonra eşi Engin Polat tarafından kendisine sosyal medya yasağı gelmişti. Ancak Dilan Polat bu yasağa fazla dayanmamış ve az da olsa sosyal medya paylaşımlarını yapmaya devam etmişti.

Ancak Polat’ın son paylaşımı tahliyesine tepkili olanların eleştirisine neden oldu. Sabah saatlerinde paylaştığı videoda cezaevinde önce kahve olmadığını ancak sonraki zamanlarda toz Türk kahvesi geldiğini belirtti.

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“Cezaevindeki kahve çok farklıydı ya…” ifadeleri ile mahpustaki kahve anısını anlatan Polat “Bardağın içine döküyorsun tozu, üstüne su döküyorsun, karıştırıyorsun kahve oluyor böyle. Bilemedim” şeklinde konuştu.

Sonraki paylaşımlarında ise kullandığı 8 ilaç nedeni ile hiçbir şey yiyemediğini belirten Polat’a sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı.

ALTIN TOZLU TÜRK KAHVESİNDEN TOZ KAHVEYE…

Dilan Polat’ın cezaevine girmeden önce bir TV yayınında Türk kahvesini altın tozu ile beraber içmesi o dönem için gündem olmuş ve bu hareketi çok eleştirilmişti.

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