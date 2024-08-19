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Didim’deki yangınla ilgili 3 kişi tutuklandı!

Didim’deki yangınla ilgili 3 kişi tutuklandı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Ağustos 2024 - 15:33

Aydın’ın Didim ilçesinde 16 Ağustos’ta makilik alanda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangının kaynak kıvılcımından çıktığını tespit etti. Bu kapsamda, bölgedeki bir inşaatın çatısında kaynak yapan B.K, M.U. ve C.D. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı. Akyeniköy Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, yaklaşık 11 saat sonra kontrol altına alınabildi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, yangın nedeniyle 20 evin tahliye edildiğini açıkladı.

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