Didem Soydan Trakya’dan 20 Dönüm Arazi Aldı! Sebebini İlk Kez Anlattı

Ünlü Modelin Arazi Kararının Arkasındaki Neden Dikkat Çekti

Ünlü model Didem Soydan, Trakya’dan satın aldığı 20 dönümlük araziyle gündeme geldi. Özel hayatı ve açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren Soydan, geniş bir arazi satın alma kararının arkasındaki nedeni de paylaştı. Ünlü modelin açıklaması, araziyi yalnızca kendisi için değil, sevdiklerinin geleceği için de düşündüğünü ortaya koydu.

“Sevdiklerimle Birlikte Yaşayabilmek İçin Aldım”

Trakya’da 20 dönümlük arazi satın aldığını açıklayan Didem Soydan, bu kararı almasındaki en önemli nedenin sevdikleriyle aynı bölgede yaşayabilmek olduğunu belirtti.

Soydan, konuya ilişkin açıklamasında, “Trakya’da sevdiklerimle birlikte yaşayabilmek için 20 dönümlük arazi aldım” ifadelerini kullandı.

Ünlü modelin bu sözleri, arazi yatırımının yalnızca kişisel bir yaşam planından ibaret olmadığını gösterdi. Soydan, yakınlarının da bu alandan yararlanabilmesini istediğini dile getirdi.

Sevdiklerine Ev Kurabilecekleri Bir Alan Bırakmak İstiyor

Satın aldığı araziyi geleceğe yönelik bir planın parçası olarak değerlendiren Didem Soydan, sevdiklerinin ihtiyaç duyduklarında burada ev yapabilecekleri bir alanlarının olmasını istediğini söyledi.

Soydan, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Sevdiklerimin hiçbir şey düşünmeden ev kurabileceği bir yerleri olsun istedim. Ev ihtiyacı oldukları zaman araziyi kullanıp ev yapabilirler.”

Bu sözleriyle yakınlarının gelecekteki barınma ihtiyaçlarını da düşündüğünü belirten Soydan, araziyi birlikte bir yaşam alanı oluşturma fikriyle satın aldığını ifade etti.

Didem Soydan’ın Gelecek Planı İlgi Gördü

Trakya’dan 20 dönümlük arazi alan Didem Soydan’ın açıklaması, magazin gündeminde dikkat çekti. Ünlü modelin sevdiklerinin rahatça yaşayabileceği bir alan oluşturmak istemesi, kararının arkasındaki kişisel nedeni ortaya koydu.

Soydan’ın araziyi nasıl değerlendireceğine ve bölgede ev yapımına yönelik planlarının ne zaman hayata geçeceğine ilişkin ise henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.