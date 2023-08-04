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Devlet korumasındaki çocukların teslim edildiği tarikatın kitabını bakanlık ders kitabı yaptı

Devlet korumasındaki çocukların teslim edildiği tarikatın kitabını bakanlık ders kitabı yaptı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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04 Ağustos 2023 - 14:34

Devlet korumasındaki çocukların tarikat kampına götürülmesine yönelik tepkiler devam ederken, kampı düzenleyen tarikatın hazırladığı yardımcı ders kitaplarının da MEB tarafından liselerde okutulduğu ortaya çıktı.

soL’dan Burcu Günüşen’in haberine göre, İstanbul’da Çocuk Evleri’nde barınan devlet korumasındaki çocukların Nur Cemaati’nin bir kolu olan Suffa Vakfı’na bağlı Mutlu Yuva Derneği’nin düzenlediği 40 günlük yaz kampına götürülmesine ilişkin haberimizin ardından oluşan tepkiler sonucu kamp sonlandırılmış ve çocuklar çocuk evlerine teslim edilmişti.

Kampı düzenleyen derneğin liselerde okutulmak için biyoloji ders kitabı hazırladığı ortaya çıktı.

AKP’den iki dönem milletvekilliği de yapan Mutlu Yuva Derneği Başkanı Muzaffer Gülyurt cemaat vakıflarından Ankara Kültür ve Eğitim Vakfı’nın YouTube kanalında yayınlanan videosunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın liselerde yardımcı ders kitabı olarak okutması için biyoloji ve fen bilimleri kitapları hazırlattıklarını anlattı.

BİLİMSEL EĞİTİME AÇTIKLARI SAVAŞI ANLATTI

Geçen yıl Haziran ayında yayınlanan videonun bir zoom toplantısı kaydı olduğu anlaşılırken aynı zamanda bir diş hekimi olan Gülyurt “Bugüne kadar belki 300-500 senedir maalesef materyalist bir düşünce ile yaradılıştan uzak düşüncelerle okullarda eğitimler yapılmaya çalışıldı” diyerek bilimsel eğitime nasıl savaş açtıklarını anlattı.

Gülyurt videoda şöyle konuştu:

“Bugünlerde İstanbul’da güzel bir çalışma kardeşlerimiz yapıyorlar. Okullarımızda, eğitim sistemimizde öğrencilerimize, yavrularımıza mana-yı harfine uygun kitaplar yazılıyor. Mesela bir tanesi yayınlandı, birkaç öğretim üyesi profesör arkadaşımızın katılımıyla, liselerde yardımcı ders kitabı olarak okutulacak biyoloji kitabı tamamlandı. Bu, okullarımızda yardımcı ders kitabı olarak okutulmaya başlandı. İkincisi fen bilimleri ile alakalı olan hazırlandı, bugün yarın baskıdan çıkacak.

İşte bu manada okullarda mana-yı harfiyi gösterecek olan, bütün ilimlerde bu yapılabiliyor. Bu şekilde ders kitaplarına tamamlayıcı kitap adıyla böyle hazırlıklar yapıldı. İnşallah ileride bunlar yardımcı kitap olarak değil doğrudan doğruya ders kitabı olarak Milli Eğitimimiz tarafından kabul edilir ve okutulur. Çünkü bugüne kadar belki 300-500 senedir maalesef materyalist bir düşünce ile yaradılıştan uzak düşüncelerle okullarda eğitimler yapılmaya çalışıldı. İnşallah bundan sonra daha da mana-yı harfiye uygun, yaratıcımız olan cenabı Allah’ın isim ve esmasının tecelliyatını gösterecek şekilde bir eğitim sistemi teşekkül ettirirler diye düşünüyoruz.”

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