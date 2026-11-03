Devlet Bahçeli’nin Acı Günü! Kız Kardeşi Serpil Bahçeli Hayatını Kaybetti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aldığı acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Bahçeli’nin kız kardeşi Serpil Bahçeli hayatını kaybetti. Vefat haberinin duyulmasının ardından siyaset dünyasından çok sayıda taziye mesajı yayımlandı. Serpil Bahçeli için memleketi Osmaniye’de taziye çadırı kuruldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ailesini yasa boğan vefat haberi, siyaset gündeminde de geniş yankı uyandırdı. Serpil Bahçeli’nin hayatını kaybetmesinin ardından yakınları ve sevenleri taziye dileklerini iletirken, MHP camiasından da peş peşe başsağlığı mesajları geldi.

SİYASET DÜNYASINDAN TAZİYE MESAJLARI

Serpil Bahçeli’nin vefatının ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan, sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımladı.

Adan mesajında, “Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin kıymetli kız kardeşi Serpil Bahçeli Hanımefendi rahmet-i rahmana kavuşmuştur. Merhume Serpil Hanım’a Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm camiamıza başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.

MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk de yayımladığı mesajla üzüntüsünü dile getirdi. Şanlıtürk, Serpil Bahçeli’ye Allah’tan rahmet dileyerek başta Devlet Bahçeli olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır temennisinde bulundu.

Şanlıtürk mesajında, “Rabbim mekânını cennet, makamını âli eylesin. Başımız sağ olsun.” ifadelerine yer verdi.

OSMANİYE’DE TAZİYE ÇADIRI KURULDU

Serpil Bahçeli’nin vefat haberinin ardından memleketi Osmaniye’de taziye çadırı kuruldu. Aile yakınları ve vatandaşların taziyelerini iletmesi için hazırlık yapılırken, Bahçeli ailesinin acısı siyaset dünyasında da paylaşıldı.

SERPİL BAHÇELİ KİMDİR?

Serpil Bahçeli, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kız kardeşi, Prof. Dr. Semiha Bahçeli’nin ise ablasıydı.

Meslek hayatında Ziraat Bankası ve Pamukbank’ta görev yapan Serpil Bahçeli, daha sonra emekli oldu. Uzun yıllar Ankara’da kardeşi Devlet Bahçeli ile aynı evde yaşadığı biliniyordu.

Serpil Bahçeli’nin vefatı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP camiasında da büyük üzüntüye neden oldu.