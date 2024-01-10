Devlet Bahçeli’den dikkat çeken provokasyon açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Fatih Camii İmamı Galip Usta’ya yönelik bıçaklı saldırıya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Bahçeli, Bahçeli, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımda, öncelikle gazetecilerin 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı ve İsrail’in son 94 gündeki saldırılarında hayatını kaybeden 112 gazeteciyi anarak başladı.

Ancak Bahçeli, bu mesajın yanı sıra İstanbul Fatih Camii İmamı Galip Usta’nın geçtiğimiz pazartesi günü yaşadığı menfur saldırıya da değindi. Bahçeli, saldırıya ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Geçtiğimiz pazartesi günü menfur bir saldırıda yaralanan İstanbul Fatih Camii İmamı Sayın Galip Usta ile birlikte cami cemaatinden Sayın Bilal Erdem’e özellikle şifalar temenni ediyorum.”

MHP lideri, saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasının yanı sıra olayın karanlık bağlantılarının da aydınlatılacağına inandığını vurguladı. Provokasyonun toplumda olumsuz bir iklim oluşturmasına izin verilmemesi gerektiğine dikkat çeken Bahçeli, “Karartılmak istenen bağlantıların gün ışığına çıkarılacağına, provokasyon peşinde koşan mihraklara fırsat verilmeyeceğine yürekten inanıyorum” dedi.