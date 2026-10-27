Derbi Sonrası Görüntüler Gündem Oldu! Mert Hakan Yandaş Polisle Karşı Karşıya

Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinin Ardından Saha Karıştı

Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından sahada yaşanan gerginlik gündem olmaya devam ediyor. İki takım futbolcuları arasında çıkan tartışmaların yanı sıra Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş’ın sahada görev yapan polis ekipleriyle yaşadığı gerginlik de görüntülere yansıdı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından futbolcular arasında tansiyon yükseldi. Yaşanan olayları kontrol altına almak ve oyuncuları soyunma odasına yönlendirmek isteyen polis ekipleri sahaya girdi.

Derbi Bitti, Gerginlik Devam Etti

Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte iki takım oyuncuları arasında başlayan tartışmalar kısa sürede büyüdü. Sahada görev yapan Spor Şube Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşanan gerginliği yatıştırmak ve futbolcuların soyunma odasına gitmesini sağlamak için müdahalede bulundu.

Bu sırada Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş’ın, kendisini sakinleştirmeye çalışan bir polis memuruyla karşı karşıya geldiği görüldü. Görüntülere yansıyan anlarda Yandaş’ın polis memurunu eliyle ittiği belirtildi.

Mert Hakan Yandaş ile Polis Memuru Arasında Tartışma

Yaşanan gerginlik sırasında Mert Hakan Yandaş’ın başka bir polis memuruyla da hararetli bir tartışma yaşadığı görüldü. Derbi sonrasında sahada yaşanan olaylar, karşılaşmanın ardından gündeme gelen dikkat çekici gelişmeler arasında yer aldı.

Polis ekipleri ve futbolcuların müdahalesiyle sahadaki gerginlik kontrol altına alınmaya çalışıldı. Derbi sonrası yaşananların görüntülere yansıması, spor kamuoyunda da tartışma yarattı.

Derbi Sonrası Görüntüler Gündem Oldu

Galatasaray’ın 2-1’lik galibiyetiyle tamamlanan karşılaşmanın ardından yaşanan olaylar, maçın skorunun yanı sıra gündemin öne çıkan başlıklarından biri haline geldi. Mert Hakan Yandaş’ın polis memurlarıyla tartıştığı anlara ilişkin görüntüler de sosyal medyada ve spor gündeminde dikkat çekti.

Derbi sonrasında yaşanan gerginliğe ilişkin görüntüler gündemdeki yerini korurken, olayların tüm ayrıntılarının değerlendirilmesi önem taşıyor.