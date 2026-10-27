Derbi Sonrası Fenerbahçe’ye Eleştiri Yağmuru! “Zavallı Bir Görüntü”

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray’ın sahasında Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etmesinin ardından derbinin yankıları sürüyor. Karşılaşmada ortaya konan futbol, sarı-lacivertli takımın kadro yapılanması ve teknik tercihleri spor kamuoyunda tartışma konusu oldu. Spor yorumcuları Serdar Ali Çelikler, Nihat Kahveci, Ümit Özat ve Volkan Demirel, mücadele sonrasında yaptıkları açıklamalarda Fenerbahçe’ye yönelik dikkat çeken eleştirilerde bulundu.

Serdar Ali Çelikler: “İyi kadro kuramadınız”

Fenerbahçe’nin kadro planlamasını eleştiren Serdar Ali Çelikler, sarı-lacivertli ekibin Şampiyonlar Ligi’ne katıldıktan sonra kadro gücü bakımından geriye gittiğini savundu. Galatasaray deplasmanında bazı oyuncuların eksikliğinin doğru tercihlerle telafi edilmesi gerektiğini belirten Çelikler, takımın mevcut kadrosunun yeterliliğini sorguladı.

Çelikler, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Galatasaray deplasmanına çıkıyorsun; İrfan Can’ın yerde Asensio, Brown’ın yanan yerde Ake yerine bir başka stoperin olması şarttı. Ve sen hâlâ iyi kadroyum diyorsun. İyi kadro kuramadınız. Şampiyonlar Ligi’ne girdikten sonra kadrosu zayıflayan tek takım Fenerbahçe.”

Karşılaşmanın ilk bölümündeki oyuna da değinen yorumcu, Fenerbahçe’nin performansını sert sözlerle eleştirdi. Çelikler, “Fenerbahçe adına 60. dakikaya kadar skandal, Galatasaray adına ise çok iyi bir maçtı. Okan Buruk’un değişiklikleri tartışılmalı. Fenerbahçe’nin ise tartışılması gereken birçok konusu var” dedi.

“Zavallı bir görüntü”

Fenerbahçe’nin derbideki performansını değerlendirmeyi sürdüren Serdar Ali Çelikler, sarı-lacivertlilerin iki derbide de mağlup olmasına dikkat çekti. Sorunun yalnızca teknik direktörle açıklanamayacağını savunan yorumcu, takımın kadro kalitesini de eleştirilerinin merkezine aldı.

Çelikler, “Eyy Fenerbahçeliler! İşin gerçeği şu: İki derbi oynadın, ikisinde de mağlup oldun. Üstelik her iki maçın da skoru çok daha ağır olabilirdi. Senin kadron bu kadar. İsmail Kartal’ın yerine Pep Guardiola gelse de sonuç değişmez. Kadronun kalitesi bu kadar” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’nin ilk yarıdaki oyununu da değerlendiren Çelikler, “Zavallı bir görüntü ya! Fenerbahçe’nin ilk yarıdaki görüntüsü zavallı, zavallı. Hiçbir şey yapamayan, deplasmana gelmiş mütevazı Anadolu takımı gibi…” sözleriyle takımın sahadaki görüntüsünü eleştirdi.

Talisca ve Asensio üzerinden kadro eleştirisi

Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe’nin hücum hattındaki tercihlerini de gündeme getirdi. Anderson Talisca ve Marco Asensio üzerinden kadro planlamasını eleştiren yorumcu, takımın önemli futbolcularının eksikliğinin derbi performansını etkilediğini savundu.

Çelikler, “Talisca’yı göndermesen ve kulübede tutmuş olsan Galatasaray bundan korkar mı? Asensio sakat olmasa takım daha iyi olmaz mı? İyi futbolcularını kaybediyorsun! ‘Talisca, Asensio ile oynayamaz’ diyorlardı. Haydi oynayın şimdi. Greenwood’u da yiyecekler” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen’in performansına da değinen Çelikler, Nijeryalı futbolcunun etkili oyununa dikkat çekti. Yorumcu, “Fenerbahçe, ‘Osimhen’i kim durduracak?’ sorusunu sormadan kadro kurdu. Osimhen’i tebrik ediyorum. İki gol attı, iki gol daha atabilirdi. Üstelik bunu terlemeden yaptı. Bence duş bile almamıştır” sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.

Nihat Kahveci: “Galatasaray hak ettiği galibiyeti aldı”

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci de derbinin ardından iki takımın performansını karşılaştırdı. Galatasaray’ın maç boyunca daha organize bir oyun ortaya koyduğunu belirten Kahveci, sarı-kırmızılı ekibin hücum organizasyonlarını ve pas bağlantılarını öne çıkardı.

Kahveci, Galatasaray’ın ilk yarıda kusursuza yakın bir performans sergilediğini belirterek maçın büyük bölümünde rakibine üstünlük kurduğunu ifade etti. Sarı-kırmızılı takımın sahaya belirli bir planla çıktığını ve bu planı uyguladığını savunan yorumcu, Fenerbahçe’nin ise oyun organizasyonu konusunda yetersiz kaldığını dile getirdi.

Fenerbahçe’nin karşılaşmanın başlangıcındaki performansını eleştiren Kahveci, “Fenerbahçe ise ilk 16 dakikada üç pası bile yapamadı. Koca Fenerbahçe’nin oyun planı, uzun toplardan ve bireysel hamlelerden ibaretti. Galatasaray’ın karşısında organize bir oyun ortaya koyamadı” dedi.

Kaleci Ederson’un performansına da değinen Kahveci, Brezilyalı file bekçisinin elinden geleni yaptığını ancak takım arkadaşlarından yeterli desteği alamadığını belirtti. Galatasaray’ın değerlendiremediği fırsatlara ve Lemina’nın çizgiden çıkardığı topa dikkat çeken yorumcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Galatasaray kazandı, hak ettiği galibiyeti aldı. Ancak futbolun son dakikaya kadar oynandığını da unutmayacaksınız.”

Ümit Özat’tan çok sert sözler: “Bu kadar korkak bir Fenerbahçe görmedim”

Fenerbahçe’nin derbideki oyun anlayışına yönelik en sert eleştirilerden biri Ümit Özat’tan geldi. Sarı-lacivertli takımın hücumda etkisiz kaldığını ve yeterince cesur bir futbol sergileyemediğini savunan Özat, karşılaşmadaki performansı geçmişte izlediği Fenerbahçe takımlarıyla karşılaştırdı.

Özat, “50 yaşına geldim. Hayatımda ben Fenerbahçe’yi Galatasaray’a karşı bu kadar pısırık, bu kadar korkak, bu kadar atağa çıkmaktan aciz, bu kadar pas yapmayı beceremeyen, bu kadar cesaret edemeyen bir Fenerbahçe’yi hayatımda hiç görmedim. Biz Olimpiyat’ta 5-1 yenildik, vallahi billahi 6-5 alacağımız maçtı ya!” ifadelerini kullandı.

Bazı futbolcuların performansına da tepki gösteren Özat, kullandığı sert benzetmeyle dikkat çekti. Özat, “Burada bazı oyuncular var. Bak, bırak oyuna sokmayı, Maltepe’deki inşaat projesine sokmam tuğla taşısın diye. Çünkü o tuğlaya da bir şey bulaşır. O tuğlaya da başarısızlık bulaşır, o tuğla yıkılır biliyor musunuz?” dedi.

Fenerbahçe’nin geçmişteki başarıları ile bugünkü durumunu da karşılaştıran Özat, kulübün şampiyonluk hasretine vurgu yaptı. Eski futbolcu, “Onların efsaneleri şampiyon olanlar, kupa kazananlar. Bizim efsaneler 12 yıldır şampiyon olmayanlar. Çıldırtıyorsunuz adamı ya!” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Volkan Demirel’den teknik yaklaşım eleştirisi

Fenerbahçe’nin derbi öncesindeki yaklaşımını değerlendiren Volkan Demirel ise teknik direktörün beraberlik ihtimaline ilişkin açıklamalarını eleştirdi. Demirel, özellikle Galatasaray derbisi gibi büyük maçlarda hedefin galibiyet olması gerektiğini savundu.

Demirel, “Fenerbahçe teknik direktörü, hele ki Galatasaray derbisinde, ‘Kazanamıyorsak beraberlikle ayrılalım’ dememeli” ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal’ın maç öncesindeki açıklamalarının kendisini şaşırttığını belirten Demirel, “İsmail Hoca’nın maçtan önceki açıklamaları beni biraz şaşırttı. Fenerbahçe’nin hocası, hele ki Galatasaray maçında ‘Kazanamıyorsak beraberlikle ayrılalım’ dememeli. Bir puan da olsa almak istiyoruz demek bence yanlış” dedi.

“Orada olmam lazım, temas etmem lazım”

Volkan Demirel, Fenerbahçe ile arasındaki bağa da değindi. Takımın maçlarını ailesiyle birlikte evinde izlerken üzüldüğünü belirten Demirel, kulüple yeniden yakın temas kurma isteğini dile getirdi.

Demirel, “Ben şu an yanlış anlaşılmasın, çoluğumla çocuğumla evimde maçları izlerken tabii ki Fenerbahçe’nin galip gelmesini istiyorum ama ben izlerken üzülüyorum da yani. Orada olmam lazım, temas etmem lazım çünkü istiyorum. Ben 18 sene orada bir şekilde bulunmuşum yani” ifadelerini kullandı.

Derbinin ardından tartışmalar sürüyor

Galatasaray’ın 2-1’lik galibiyetiyle sonuçlanan derbinin ardından Fenerbahçe’nin oyun planı, kadro tercihleri ve teknik yaklaşımı spor kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Serdar Ali Çelikler, Nihat Kahveci, Ümit Özat ve Volkan Demirel’in açıklamaları, sarı-lacivertli takımın performansına yönelik eleştirileri yeniden gündeme taşıdı.

Yorumcuların değerlendirmelerinde kadro kalitesi, hücum organizasyonları, oyuncu tercihleri ve derbiye yaklaşım öne çıkan başlıklar oldu. Karşılaşmanın ardından yapılan bu açıklamalar, iki takım arasındaki rekabetin saha dışındaki yansımalarını da gözler önüne serdi.