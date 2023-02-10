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Depremde Yağız bebek mucizesi! Adeta ikinci kez doğdu

Depremde Yağız bebek mucizesi! Adeta ikinci kez doğdu
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10 Şubat 2023 - 18:00

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen depremlerin ardından yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da büyük yıkıma yol açtı. Zamana karşı yarışın sürdüğü kentlerden umutlandıran haberler de geliyor.

10 GÜNLÜK YAĞIZ BEBEK KURTARILDI

Hatay’ın Samandağ ilçesinde enkaz altından 90 saat sonra 10 günlük Yağız Ulaş bebek ve annesi sağ olarak çıkartıldı. Yağız bebek sağlık ekipleri tarafından annesiyle birlikte hastaneye sevk edildi.

Depremde Yağız bebek mucizesi Adeta ikinci kez doğdu

8 YAŞINDAKİ YAVUZ, 91 SAAT SONRA SAĞ ÇIKARILDI

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde yıkıma neden olurken, Erzurum’dan Hatay’a giden AFAD ekibi, 600 Evler’de yıkılan 6 katlı binanın enkazında kalan bir kişinin hayatta olduğunu belirledi.

6 katlı apartmanın 3’üncü katında, isminin Yavuz Türkmen olduğu öğrenilen çocuğa ulaşan AFAD ekipleri, çalışma başlattı. 12 yaşındaki Yavuz, 91 saat sonra elindeki kumbarasıyla birlikte enkazdan kurtarıldı.

Depremde Yağız bebek mucizesi Adeta ikinci kez doğdu

 YAVUZ ELİNDE KUMBARASIYLA KURTARILDI

Sedyeye alınan küçük çocuğu sağlık ekiplerine teslim etmek isteyen AFAD görevlisinin ‘Aslan yavrum be’, ‘Sana kurban olayım’ sözleri yürekleri ısıttı. Yavuz, tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

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Depremde Yağız bebek mucizesi Adeta ikinci kez doğdu

10 YAŞINDAKİ HİLAL, SAĞ KOLU KESİLEREK ÇIKARILDI

Hatay’ın Antakya ilçesi, General Şükrü Kanatlı Mahallesi’nde 7 katlı bir apartmanın enkazında olduğu tespit edilen 10 yaşındaki Hilal Bilgi, enkaz altından 90 saat sonra sağ olarak kurtuldu.

Karaman Kazımkarabekir Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri Hilal ile temas kurduktan sonra saatler süren çalışma başlattı. 32 saatlik çalışmanın ardından açılan galeriden ulaşılan Hilal’in sağ kolunun beton bloğun altında kaldığı belirlendi. Kurtarma ekipleri, bloğun kaldırılmaya çalışılmasının Hilal’in hayatını tehlikeye atabileceği ve mevcut durumundaki sağlığının daha da kötüye gidebileceği endişesiyle, kolunun kesilmesine karar verdi. Akrabalarının onayı alındıktan sonra enkaz altında yapılan operasyonla Hilal’in sağ kolu kesildi. Blok ile bağlantısı koparılan Hilal, enkazdan çıkarıldı.

Depremde Yağız bebek mucizesi Adeta ikinci kez doğdu

AİLESİNDEN KURTULAN OLMADI

Bu arada Hilal’in anne ve babası ile 3 kardeşinin, deprem sırasında kaçmaya çalışırken merdiven boşluklarında enkaz altında kalarak yaşamını yitirdikleri belirlendi.

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