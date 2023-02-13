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Depremde 8. gün… Umut dolu bekleyiş ve sevinç gözyaşları: Peş peşe mucize haberleri…

Depremde 8. gün… Umut dolu bekleyiş ve sevinç gözyaşları: Peş peşe mucize haberleri…
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13 Şubat 2023 - 10:34

Türkiye, 6 Şubat saat 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7,7’lik depremle sarsıldı. Ciğerimizi yakan bu korkunç afetin şokunu henüz atlatamamışken bu kez de Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremi yaşadık. Maalesef benzerini görmediğimiz bu felakette binlerce canımız gitti, on binlerce yaralımız var… Her şeye rağmen kısa süre içinde tek yürek olan ülkemizde şimdi tüm gözler enkaz altından gelecek güzel haberlere çevrildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kurtarma çalışmalarının 150. saatinde enkaz altından bir çocuğun daha sağ olarak çıkarıldığını paylaştı. Hatay’da da 63 yaşındaki Hafsa Dağcı, kurtarma çalışmalarının 158. saatinde enkaz altından sağ çıkarıldı. Umudun ismi ise 166. saatte enkazdan kurtarılan 60 yaşındaki Erengül Önder oldu. Gaziantep’te de enkaz altında tepki veren 40 yaşındaki Sibel Kaya, AFAD ekipleri ve gönüllülerinin saatler süren çalışmalarının ardından depremin 170. saatinde enkaz altından yaralı olarak kurtarıldı. İşte depremde ağır hasar alan 10 şehirden mucize kurtuluş haberleri…

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ili etkiledi. Depremlerin ardından bölgeye yönlendirilen çok sayıda kurtarma ekibi enkaz altında kalanları kurtarmak için canla başla çalışmalarını sürdürüyor.

İşte mucize kurtuluşlar:

06:00 170. SAATTE YENİ MUCİZE

Gaziantep’in İslahiye ilçesi Cevdetpaşa Mahallesi’nde yıkılan 5 katlı Zaman Apartmanı’nda belirlenen bir noktada yoğunlaştırılan çalışmalar sonuç verdi. Enkaz altında tepki veren 40 yaşındaki Sibel Kaya, AFAD ekipleri ve gönüllülerinin saatler süren çalışmalarının ardından depremin 170. saatinde enkaz altından yaralı olarak kurtarıldı.

Enkaz altından çıkarılan Sibel Kaya hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

04.50 167. SAAT! EKİPLER YOLU AÇTI ENKAZDAN YÜRÜYEREK ÇIKTI

Hatay’ın Antakya ilçesinde arama kurtarma ekiplerinin çalışma yaptığı enkazda 167 saat sonra bir depremzede ekiplerin açtığı yoldan kendisi yürüyerek çıktı. Depremzede kendisini kurtaran ekiplere sarılarak sevincini yaşadı.

 

Depremde 8. gün... Umut dolu bekleyiş ve sevinç gözyaşları: Peş peşe mucize haberleri...

 

02.30 60 YAŞINDAKİ ERENGÜL ÖNDER 166 SAAT SONRA KURTARILDI

Adıyaman’ın Besni ilçesinde arama kurtarma faaliyetlerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesindeki arama kurtarma ekipleri, ısı ölçer cihazıyla yapılan taramada hayatta olduğu belirlenen bir kişi için çalışma başlattı. Saatler süren çalışma sonucunda depremden 166 saat sonra 60 yaşındaki Erengül Önder, enkazdan çıkarıldı. Oldukça bitkin olduğu gözlenen Önder, itfaiye görevlileri tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi.

 

Depremde 8. gün... Umut dolu bekleyiş ve sevinç gözyaşları: Peş peşe mucize haberleri...

 

01.55 163 SAAT… MUCİZENİN ADI BU SEFER7 YAŞINDAKİ MUSTAFA 

Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Konya Karatay İlçe Belediyesi ekiplerinin Hatay’da bir apartmanın enkazında dünden beri devam eden arama kurtarma çalışmalarında bir çocuğa canlı olarak ulaşıldı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu 7 yaşındaki Mustafa isimli çocuk bulunduğu yerden kurtarıldı. Ekipler tarafından sağlık görevlilerine teslim edilen çocuk hastaneye sevk edildi.

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