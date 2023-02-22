Depremden etkilenen kentte yıkılan blokların karşısındaki TOKİ binaları ayakta kaldı. O anları kaydeden vatandaş, müteahhit ve TOKİ kıyası yaptı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde hissedilen deprem, binlerce binayı enkaza çevirdi.

Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen afette, can kaybında bilanço giderek ağırlaşmaya başladı.

Devletin tüm kurumları depremin ilk anından itibaren çalışmalara devam ederken, depremzedelerin de yaraları sarılmaya başlandı.

Sahada büyük bir mücadele verilirken hasar tespit çalışmaları da hız kesmeden sürüyor.

Yıkılan ve ağır hasar alan binalarda yapılan incelemelerde, ihmalkarlıklar sık sık gözler önüne seriliyor.

Ciddi malzeme eksikliği ve malzeme kalitesinin standartların altında olması nedeniyle binlerce can enkaz altında kaldı.

TOKİ binaları ayakta kaldı

Kentlerde ayakta kalan binaların birçoğunun ise TOKİ’ye ait olduğu ortaya çıktı.

Devlet eliyle yurdun dört bir yanında eski ve depreme dayanıksız olduğu belirlenen binaların yerine 20 yılı aşkın süredir sosyal konutlar üreten TOKİ, kentsel dönüşümlerle de il ve ilçelerde sağlam konutlar inşa ediyor.

2002’den bu yana üretilen 1 milyon 180 bin konut, insan canını güvenceye alıyor.

Yıkılan binaların müteahhidi ile TOKİ binalarını kıyasladı

Depremin vurduğu illerden biri olan Malatya’da, ortaya çıkan bir görüntü ise bu durumu özetledi.

Bir vatandaş tarafından kaydedilen videoda, yıkılan binaların müteahhidi ile ayakta kalan TOKİ binalarının kıyası yapıldı.

“Bir tane çatlak bile bulamazsınız”

Görüntülerde şu ifadeler kullanıldı:

Arkadaşlar size bir şey göstereceğim şimdi, burası Malatya. Daha 2 gün önce oranın doğalgazını kesmeye gittik. Bu binalar 2 yıllık. 1’inci blok, 2’nci blok, 3’üncü blok yerde. Hemen 3 metre ilerisinde TOKİ’nin yaptığı binalar. Zerre çatlak yok. Bir tane çatlak bile bulamazsınız. Müteahhidin yaptığı binalar ve devletin yaptığı binalar…