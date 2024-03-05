Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Deprem İstanbul Esenler’de kolonları çatlattı! Zeynep Bastık ağlama krizine girdi…

Deprem İstanbul Esenler’de kolonları çatlattı! Zeynep Bastık ağlama krizine girdi…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
05 Mart 2024 - 10:07

AFAD, Çanakkale’nin Yenice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem; İstanbul, Balıkesir ve Bursa gibi çevre illerden de hissedildi. Depremde Bursa’da bir kişi ikinci kattan atlayarak hayatını kaybetti. Deprem İstanbul’un Esenler ilçesinde bir binanın kolonlarını çatlattı. Depremi hisseden ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ağlama krizine girdiğini söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale’nin Yenice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Deprem; İstanbul, Balıkesir ve Bursa gibi çevre illerden de hissedildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Bursa’da bir kişinin korkuyla ikinci kattan atladığı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını duyurdu.

Deprem İstanbul’un birçok ilçesinden hissedildi.

Depremde, İstanbul Esenler’de oturan bir vatandaşın evinin kolonları çatladı.

İşte o görüntüler:

 

 

Depremi hisseden ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ağlama krizine girdiğini açıkladı. Bastık, Instagram hesabından açıklamada bulundu.

“Deprem oldu. Çoğu kişi hissetmemiş ben baya sallandım. Ağlamaktan krize girdim. Bu korku gerçekten saçma bir hal aldı bende. Herkese geçmiş olsun.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ebrar Karakurt mekanda olay çıkardı… Şarkıcı Melsum Erdost açıkladıEbrar Karakurt mekanda olay çıkardı… Şarkıcı Melsum Erdost açıkladı
Spotify şikayet etti, Apple’a dev ceza geldi!Spotify şikayet etti, Apple’a dev ceza geldi!
‘Evlenmediği için çocuğumu aldırdım’ sözlerine cevap! ‘Artık yakamdan düşsün’‘Evlenmediği için çocuğumu aldırdım’ sözlerine cevap! ‘Artık yakamdan düşsün’
Akaryakıta zam geliyor! Araç sahipleri dikkat!Akaryakıta zam geliyor! Araç sahipleri dikkat!
AK Parti’nin masasındaki anketlere dair çarpıcı iddia! ‘2019 yılından farklı bir tablo…’AK Parti’nin masasındaki anketlere dair çarpıcı iddia! ‘2019 yılından farklı bir tablo…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bir şehir bu belediye başkan adayını konuşuyor! Sloganı da epey gündem oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çanakkale’deki depreme ilişkin kritik açıklama! ‘Stres birikiminin olduğu bir bölge…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AK Parti içinde yapılan ‘eleştiriler’ ortaya çıktı! ‘Seçim mağlubiyeti endişesi…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mehmet Şimşek’in talimatı AK Parti’nin hoşuna gitmedi! ‘Şikayet konusu olduğunu öğrendik…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TEM’de korkunç kaza: Bir aile yok oldu! Araçla aralarına daldı: 5 ölü…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Deprem İstanbul Esenler’de kolonları çatlattı! Zeynep Bastık ağlama krizine girdi…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Meteoroloji 16 ili uyardı: Kuvvetli olacak! İşte il il 5 Mart hava durumu…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Survivor’da eleme adayı belli oldu! Geldiği gibi potaya girdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ebrar Karakurt mekanda olay çıkardı… Şarkıcı Melsum Erdost açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ebru Yaşar, dünya listelerine giren ilk Türk oldu! Birçok ismi geride bıraktı…
SON DAKİKA HABERLERİ
Samsun’da trafik canavarı polise çarptı! 1 şehit….Mart 5, 2024-9:29 am
11 ilde operasyon: 27 zehir taciri yakalandı! Bakan Yerlikaya duyurdu…Mart 5, 2024-9:28 am
Türkiye’den Gazze’ye insani yardım!Mart 5, 2024-9:26 am
Spotify şikayet etti, Apple’a dev ceza geldi!Mart 5, 2024-9:23 am
Gaziantep’te depremMart 1, 2024-10:16 am
Malatya’da 3.4 büyüklüğünde depremMart 1, 2024-10:13 am
Joe Biden ve Donald Trump aynı günde Meksika’yı ziyaret ettiMart 1, 2024-10:08 am

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !