Deprem İstanbul Esenler’de kolonları çatlattı! Zeynep Bastık ağlama krizine girdi…

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale’nin Yenice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Deprem; İstanbul, Balıkesir ve Bursa gibi çevre illerden de hissedildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Bursa’da bir kişinin korkuyla ikinci kattan atladığı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını duyurdu.

Deprem İstanbul’un birçok ilçesinden hissedildi.

Depremde, İstanbul Esenler’de oturan bir vatandaşın evinin kolonları çatladı.

İşte o görüntüler:

Depremi hisseden ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ağlama krizine girdiğini açıkladı. Bastık, Instagram hesabından açıklamada bulundu.

“Deprem oldu. Çoğu kişi hissetmemiş ben baya sallandım. Ağlamaktan krize girdim. Bu korku gerçekten saçma bir hal aldı bende. Herkese geçmiş olsun.”