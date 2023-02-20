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Deprem felaketinde can kaybı 41 bin 20’ye yükseldi

Deprem felaketinde can kaybı 41 bin 20’ye yükseldi
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20 Şubat 2023 - 10:11

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 41 bin 20 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

AFAD’dan yapılan açıklamada, “Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 41 bin 20 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.” ifadelerine yer verildi.

AFAD’dan yapılan açıklama şöyle:

06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ili Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiştir. Depremlerin ardından 6.212 artçı deprem meydana gelmiştir.

Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 41.020 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK’lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 19.436 arama kurtarma personeli görev yapmaktadır.

Ayrıca AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, Ambulans Ekipleri, Yerel Güvenlik, Yerel Destek Ekipleri ve 5.396gönüllü dahil olmak üzere, sahada görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısı 245.198’dir.

Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 12.681 araç sevk edilmiştir.

Afet bölgelerine 38 Vali, 160 Mülki İdare Amiri, 19 AFAD üst yöneticisi ile 68 il müdürü görevlendirilmiştir. Ayrıca, uluslararası yardımların koordinasyonu için 12 büyükelçi ve 15 Dışişleri Bakanlığı personeli bölgede görevlendirilmiştir.

Bölgeye, personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulmuştur. Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı 81 helikopter ve 72 uçak görev yapmakta olup bugüne toplam 11.907 sorti yapılmıştır.

Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Milli Savunma Bakanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından toplam 38 gemi görev yapmaktadır.

 

AFET BARINMA GRUBU

Bakanlıklar, ilgili kurum ve kuruluşlar ile uluslararası ülke ve kuruluşlar tarafından sevk dilen 216.166 çadırın kurulumu gerçekleştirilmiştir. Bölgeye toplamda 3.282.725 battaniye sevk edilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 78.500kişiye geçici barınma hizmeti, 79.720 barınma malzemesi verilmiştir.

 

AFET BESLENME GRUBU

Kızılay, AFAD, MSB, Jandarma ve Sivil Toplum Kuruluşlarından (İHH, Hayrat, Beşir, TDV, İnisiyatif Dernekleri) bölgeye toplam 373 mobil mutfak, 86 ikram aracı, 40 mobil fırın ve 361 hizmet aracı bölgeye sevk edilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2.179.630beslenme hizmeti verilmiştir.

Afet bölgesinde 49.854.241 sıcak Yemek, 8.900.844 çorba, 25.461.364 su, 8 53.997.578 ekmek, 2.963.738 içecek dağıtımı yapılmıştır.

 

AFET PSİKOSOSYAL DESTEK GRUBU

4 Mobil Sosyal Hizmet merkezi, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya illerine gönderilmiştir. Bölgeye Deprem bölgesine sevk edilen personel sayısı 3.085, deprem bölgesi dışında 3.111 personel ve 1.376 araç sevk edilmiştir. Deprem bölgesinde 469.063, deprem bölgesi dışında 168.967 olmak üzere toplam 638.030 kişiye psikososyal destek verilmiştir.

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.

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