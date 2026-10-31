Denizli’de belediyeye yönelik soruşturmada flaş gelişme: 5 kişi tutuklandı

Denizli’de Merkezefendi Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, eşi Mehmet Ali Doğan ve 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 5’e yükseldi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 27 Ekim’de başlatılan Merkezefendi Belediyesi soruşturması kapsamında yürütülen işlemler devam ediyor. Rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma iddialarına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin emniyet ve adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Aralarında Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan’ın da bulunduğu şüpheliler hakkında yürütülen süreçte mahkeme kararları açıklandı.

BELEDİYE BAŞKANI ŞENİZ DOĞAN VE EŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 7’si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 28 Ekim’de adliyeye sevk edilen 3 kişi ise çıkarıldıkları hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan’ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli ise dün adliyeye sevk edildi.

Hakimlikteki işlemlerin ardından Belediye Başkanı Şeniz Doğan, eşi Mehmet Ali Doğan ile Y.O., H.T. ve A.H. tutuklandı. Diğer 12 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilerek serbest bırakılmalarına hükmedildi.

ŞENİZ DOĞAN SAVCILIKTA 40 SAYFA İFADE VERDİ

Soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri de Belediye Başkanı Şeniz Doğan’ın savcılıkta verdiği ifade oldu. Doğan’ın savcılıkta yaklaşık 40 sayfa ifade verdiği öğrenildi.

Tutuklama kararının ardından Başkan Doğan ve diğer tutuklular adliyeden çıkarıldı. Adliye önünde saatlerdir bekleyen vatandaşların tutuklanan isimlere ıslık ve alkışlarla destek verdiği görüldü.

Şeniz Doğan, adliye çıkışında kendisini bekleyen vatandaşların alkışları eşliğinde cezaevine uğurlandı.

TUTUKLANMASININ ARDINDAN MESAJ YAYIMLADI

Tutuklanan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, yaşanan gelişmenin ardından şahsi sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Hemşehrilerine seslenen Doğan, Merkezefendi’yi ve ilçe sakinlerini çok sevdiğini belirterek yaşanan zor günlerin geride kalacağına inandığını ifade etti.

Şeniz Doğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili hemşerilerim, Merkezefendi’yi de sizleri de çok seviyorum. Yaşadığımız zor günlerin geçeceğine yürekten inanıyorum. Birlikte göreceğimiz nice güzel günler gelinceye kadar oğlum Reşat Çınar sizlere emanet. Sağlıkla kalın.”

Denizli’de Merkezefendi Belediyesine yönelik başlatılan soruşturmada yaşanan bu gelişmeyle birlikte Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi dahil 5 kişi tutuklanmış oldu. Soruşturma kapsamındaki adli süreç devam ediyor.