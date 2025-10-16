Deniz Zeyrek’ten Abdullah Kiğılı’ya Sert Çıkış: “Vicdanınız Rahat mı Sayın Kiğılı?”

Gazeteci ve Nefes yazarı Deniz Zeyrek, tekstil sektörünün önde gelen isimlerinden Abdullah Kiğılı’ya sert sözlerle yüklendi. Zeyrek, 2020 yılında ekonomik krize dair yaptığı eleştirilerin ardından kısa süre içinde iktidarı öven açıklamalar yapan Kiğılı’ya yıllar sonra tekrar seslendi. Zeyrek, Kiğılı’nın son dönemde “Bizi büyük bir felaket bekliyor” sözlerini hatırlatarak, “Gerçekleri eğip bükmenin bedelini sektörünüz ödedi” dedi.

Gerçeği Saklayan Sektör Temsilcisi

Zeyrek, köşe yazısında 2020’de Türkiye’de politika faizinin yüzde 10 civarında olduğunu, enflasyonun yükselmeye başladığını ve halkın hayat pahalılığını derinden hissettiğini hatırlattı. Kiğılı’nın o dönemde yaptığı açıklamaların, gerçekleri saklayarak iktidara yaranmaya yönelik olduğunu ifade eden Zeyrek, “Türkiye’deki gerçeği görmezden gelerek yaptığı, iktidara adrese teslim selam çakan bu açıklamaların piyasalardaki ve gündelik hayattaki gerçeği yansıtmadığını bildiğimden çok sert tepki gösterdim. İktidara yaranmak için gerçekleri eğip büktü ve tekstilciler can çekişirken böyle bir tavır ortaya koydu” dedi.

Dört Yıl Sonra Aynı Sektör Alarm Veriyor

Zeyrek, dört yıl sonra Kiğılı’nın ekonomik sıkıntılardan yakınarak yaptığı son açıklamayı hatırlatarak, “Bizi büyük bir felaket bekliyor, altı ay sonra ürün bulamayacağız. Devlet giyim ve tekstili gözden çıkardı” ifadelerine dikkat çekti. Ancak Zeyrek, bu sözlerin geç kaldığını ve sektörün zarar gördüğünü vurguladı: “Kiğılı, bunu ne zaman söylüyor? Sektördeki arkadaşları fabrikaları kapatıp üretimlerini yurt dışına taşıdıktan sonra. Uluslararası şirketler üretimlerini Türkiye’den başka ülkelere kaydırdıktan sonra. Türkiye ekonomisinde iş işten geçtikten sonra.”

“Vicdanınız Rahat mı?”

Zeyrek, yazısında Kiğılı’ya sorular yöneltti: “Kim haklıymış Sayın Kiğılı? İktidara yaranmak için gerçekleri saklamak, yaşananları olduğu gibi göstermek yerine eğip bükmek, iktidara methiyeler dizmek elinize ne geçirdi? Şimdi mi aklınıza geldi sizi büyük bir felaketin beklediği veya devletin giyim ve tekstil sektörünü gözden çıkardığı? Elinizi vicdanınıza koyarak söyleyin, vicdanınız rahat mı şimdi?”

Ekonomik Krizin Bedeli

Zeyrek, Türkiye ekonomisinde o dönemde yaşananları detaylandırarak, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınması, faizlerin kısa sürede 21,5’ten 8,5’e çekilmesi, enflasyonun yükselmesi ve Kur Korumalı Mevduat uygulamasıyla halkın milyarlarca lira kaybettiğini hatırlattı. Bu süreçte Kiğılı’nın sektörü doğru bir şekilde temsil etmediğini ve uyarıların geç yapılmasının bedelini sektörün ödediğini belirtti.

Gerçeğin Peşinde Gazetecilik

Zeyrek, yazısını şöyle tamamladı: “Gazetecilik böyle bir meslek. Gerçekleri içeren bir söz söylediğinizde ve o sözün arkasında doğru durduğunuzda, sizi hedef alan eğri her zaman karşılığını buluyor. Ben 2021 yılından bu yana aynı şeyleri söylüyorum. Türkiye’nin gerçek fotoğrafını çekip okuyucularımızla izleyicilerimizle buluşturmaya çalışıyorum. O nedenle de rahatım.”