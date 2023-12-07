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Deniz Zeyrek ile İYİ Partili Vural arasında yerel seçim kavgası: Umurumda değilsiniz

Deniz Zeyrek ile İYİ Partili Vural arasında yerel seçim kavgası: Umurumda değilsiniz
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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07 Aralık 2023 - 18:11
CHP’nin işbirliği teklifini reddeden İYİ Parti, siyaset gündemindeki yerini koruyor. Konuya ilişkin olarak İYİ Partili Oktay Vural’a “1 Nisan’da kaç belediye almayı düşünüyorsunuz?” sorusunu yönelten gazeteci Deniz Zeyrek ile Vural arasında canlı yayında gerginlik yaşandı.

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Deniz Zeyrek ile İYİ Partili Vural arasında yerel seçim kavgası: Umurumda değilsiniz
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