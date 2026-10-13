Deniz Işın’ın Korku Dolu Gecesi! 5-6 Erkeğin Sözlü Tacizine Uğradı

“Sevdiğim Sensin” dizisinde Nilüfer karakterine hayat veren oyuncu Deniz Işın, gece saatlerinde yaşadığı sözlü taciz olayını sosyal medya hesabından paylaştı. Evine yalnızca iki dakika uzaklıkta bir grup erkeğin tacizine uğradığını belirten oyuncu, yaşadığı korkuyu ve öfkeyi dile getirdi.

“Sevdiğim Sensin” dizisindeki performansıyla dikkat çeken Deniz Işın, önceki gece yaşadığı olayla gündeme geldi. Oyuncu, içinde 5-6 erkeğin bulunduğu bir otomobilden kendisine sözlü tacizde bulunulduğunu açıkladı.

“BAĞIRA BAĞIRA UZAKLAŞTIM”

Yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlatan Deniz Işın, olayın evinin yakınında, yürüyüş sırasında meydana geldiğini belirtti.

Oyuncu, yaşadığı anları şu sözlerle anlattı:

“Dün gece yaşadım, arabanın içinde 5-6 erkek var. Evimin yakınında, evime 2 dakika mesafede; yürürken tuhaf şeyler söylediler bana. O kadar küfürü hayatım boyunca etmişimdir ama art arda etmemişimdir hiç. Benim için de bir ilk yaşandı.”

Kendisini korumak ve olayın büyümesini önlemek amacıyla bölgeden uzaklaştığını belirten Işın, “Hem kendimi korumak için hem de onları kendimden korumak için göz teması kurmadan bağıra bağıra uzaklaştım oradan” ifadelerini kullandı.

“ÇOK SİNİRLENDİM”

Yaşadığı olayın kendisinde büyük bir öfke yarattığını söyleyen Deniz Işın, kadınların kendilerini güvende hissetmemesine ve bazı erkeklerin bu konudaki rahat tavırlarına tepki gösterdi.

Oyuncu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Çok sinirlendim hem güvende hissetmemeye hem bu özgüvene. Çok güveniyor erkekler kendisine bu konuda. Güvenmeyin ama bence. Bu şartlarda yaşayan kadınların yıllardır birikmiş öfkeleriyle yıllardır ne şekilde gözlerinin döneceğini bilemezsiniz.”

“GEÇ SAATTE ORADA OLMASAYDIN” DİYENLERE TEPKİ

Deniz Işın, yaşanan olayın ardından kadınların giyim tarzını veya dışarıda bulundukları saati sorgulayan yaklaşımlara da tepki gösterdi.

“Geç saatte orada olmasaydın diyen olursa onun da ağzına smaçı koyarım” sözleriyle tepkisini dile getiren oyuncu, yaşadığı olayın sorumluluğunun kadınların davranışlarına yüklenmesine karşı çıktı.

Deniz Işın’ın açıklamaları, kadınların kamusal alanlarda güvenliği ve sokakta sözlü taciz konusunu yeniden gündeme taşıdı.