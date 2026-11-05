Deniz Baysal’ın Reklamında Sütyen Krizi! Görüntüler Silindi

Ünlü oyuncu Deniz Baysal, rol aldığı bir markanın reklam filmiyle sosyal medyanın gündemine geldi. Reklamda tercih ettiği kıyafette sütyen izinin belirgin şekilde görünmesi üzerine videonun kısa süre içinde yayından kaldırıldığı iddia edildi.

REKLAM FİLMİ SİLİNDİ, DÜZENLENEREK YENİDEN PAYLAŞILDI

İddiaya göre marka, reklam filmini sosyal medya hesaplarından kaldırdı. Oyuncunun kıyafetindeki sütyen izine dijital müdahalede bulunulduktan sonra video yeniden yayınlandı.

Yapılan değişiklik kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Reklam filmindeki değişikliği fark eden Deniz Baysal hayranları ve sosyal medya kullanıcıları, markanın tutumunu eleştirdi.

Kullanıcılardan bazıları, “Vallahi rezalet, nasıl düşündüklerini bilmiyorum”, “Sütyen izi göründü diye reklamı silip yeniden yüklemek nedir ya?” ve “Kadın bedeninden bu kadar mı korkuyorsunuz?” yorumlarında bulundu.

İSLAM TASAVVUFUNA İLGİSİNİ ANLATMIŞTI

Deniz Baysal, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla da gündeme gelmişti. Oyuncu, TRT Tabii’de Ayşe Şasa ile ilgili bir projede yer aldıktan sonra İslam tasavvufunu okumaya başladığını ve bu sürecin hayatında yeni kapılar açtığını ifade etmişti.