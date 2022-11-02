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Deniz Baykal’ın oğlundan olay yaratan iddiaya yanıt! CHP’den istifa edecek mi?

Deniz Baykal’ın oğlundan olay yaratan iddiaya yanıt! CHP’den istifa edecek mi?
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02 Kasım 2022 - 17:21
Kızı Aslı Baykal’ın CHP’den istifa etmesinin ardından eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın da partisinden istifa edeceği iddiası kulislere bomba gibi düştü. Gündem yaratan iddiaya yanıt ise Deniz Baykal’ın oğlu Ataç Baykal’dan geldi. Baykal, “Babam, kendisi CHP’den istifa etmeyi asla düşünmüyor, herkese de sakın istifa etmeyin diye telkinde bulunuyor” ifadesini kullandı.

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