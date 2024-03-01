Deniz Akkaya’ya Gözaltı Kararı! Hakimi Tehdit ve Hakaret İddiası

Ünlü eski manken Deniz Akkaya, kızı ve eski eşi Efe Önbilgin ile yaşadığı hukuki sorunlarla gündemde. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Akkaya’nın sosyal medya üzerinden bir mahkeme hakimine tehdit ve hakaret içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı verdi.

Hakimi Tehdit ve Hakaret İddiası

Kızıyla vesayet davasında hakime yönelik tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddia edilen Akkaya, savcılığın talimatıyla gözaltına alınacak. Savcılık, Akkaya’nın “tehdit” ve “hakaret” suçlarından soruşturulması gerektiğini bildirdi. Akkaya’nın Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilmesi bekleniyor.

Deniz Akkaya’dan İlk Tepki

Hakkındaki gözaltı kararına dair açıklamalarını sosyal medya platformu X üzerinden yapan Deniz Akkaya, şu ifadeleri kullandı:

“Bir hakimin iki dudağı arasında kararlar alınıyor ise bu ülkede bitmişiz. Herkes neden bu kadar heyecanlı, gereken hukuki süreci işletiriz. Bu iş en baştan beri hukuksuz devam ediyor. Emsal bir olay olacağına inanıyorum, herkes arkasına yaslansın izlesin.”

“Korkmuyorum!”

“Zerre korkum yok! Herkes rahat olsun!” diyen Akkaya, yaşananları hukuki olarak takip edeceğini belirtti.

Eleştiriler ve İddialar

Akkaya, yaptığı paylaşımda hakimi “ego delisi” olmakla suçlayarak şu iddialarda bulundu:

“Bir hakimin, öz evladını bırakıp Londra’da yaşayan bir babanın adli tıptan kaçmasını göz ardı edebilecek kadar gözü dönmüş olmasını sorgulamalıyız. Devleti ve hukuku denetleyen bir kurum elbet var. Yakında hesap verecekler.”

Ünlü isim ayrıca, yaşadığı süreci hukuki olarak kamuoyuyla paylaşacağını söyledi.

Hukuki Süreç Devam Ediyor

Deniz Akkaya’nın gözaltına alınmasıyla ilgili süreç devam ederken, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaların hukuki olarak nasıl değerlendirileceği merak konusu.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com/