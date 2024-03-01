Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Deniz Akkaya’ya Gözaltı Kararı! Hakimi Tehdit ve Hakaret İddiası

Deniz Akkaya’ya Gözaltı Kararı! Hakimi Tehdit ve Hakaret İddiası
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
26 Kasım 2024 - 15:30

Ünlü eski manken Deniz Akkaya, kızı ve eski eşi Efe Önbilgin ile yaşadığı hukuki sorunlarla gündemde. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Akkaya’nın sosyal medya üzerinden bir mahkeme hakimine tehdit ve hakaret içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı verdi.

Hakimi Tehdit ve Hakaret İddiası

Kızıyla vesayet davasında hakime yönelik tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddia edilen Akkaya, savcılığın talimatıyla gözaltına alınacak. Savcılık, Akkaya’nın “tehdit” ve “hakaret” suçlarından soruşturulması gerektiğini bildirdi. Akkaya’nın Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilmesi bekleniyor.

Deniz Akkaya’dan İlk Tepki

Hakkındaki gözaltı kararına dair açıklamalarını sosyal medya platformu X üzerinden yapan Deniz Akkaya, şu ifadeleri kullandı:
“Bir hakimin iki dudağı arasında kararlar alınıyor ise bu ülkede bitmişiz. Herkes neden bu kadar heyecanlı, gereken hukuki süreci işletiriz. Bu iş en baştan beri hukuksuz devam ediyor. Emsal bir olay olacağına inanıyorum, herkes arkasına yaslansın izlesin.”

“Korkmuyorum!”

“Zerre korkum yok! Herkes rahat olsun!” diyen Akkaya, yaşananları hukuki olarak takip edeceğini belirtti.

Eleştiriler ve İddialar

Akkaya, yaptığı paylaşımda hakimi “ego delisi” olmakla suçlayarak şu iddialarda bulundu:
“Bir hakimin, öz evladını bırakıp Londra’da yaşayan bir babanın adli tıptan kaçmasını göz ardı edebilecek kadar gözü dönmüş olmasını sorgulamalıyız. Devleti ve hukuku denetleyen bir kurum elbet var. Yakında hesap verecekler.”

Ünlü isim ayrıca, yaşadığı süreci hukuki olarak kamuoyuyla paylaşacağını söyledi.

Hukuki Süreç Devam Ediyor

Deniz Akkaya’nın gözaltına alınmasıyla ilgili süreç devam ederken, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaların hukuki olarak nasıl değerlendirileceği merak konusu.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com/

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pınar Altuğ’dan Tepki Çeken Sözlere Açıklama: “Benim Suratımla Köylü Kadın Oynanmaz”Pınar Altuğ’dan Tepki Çeken Sözlere Açıklama: “Benim Suratımla Köylü Kadın Oynanmaz”
Tanyeli Hasta Yatağından İsyan Etti! “Tuvalete Gidemiyorum…”Tanyeli Hasta Yatağından İsyan Etti! “Tuvalete Gidemiyorum…”
Haftanın En Çok İzlenen Dizisi Belli Oldu! İşte Kıyasıya Rekabetin Kazananı…Haftanın En Çok İzlenen Dizisi Belli Oldu! İşte Kıyasıya Rekabetin Kazananı…
Genç Kızlara Taş Çıkardı! Sinem Kobal Beyaz Mini Elbisesiyle Davette!Genç Kızlara Taş Çıkardı! Sinem Kobal Beyaz Mini Elbisesiyle Davette!
Rabia Soytürk Jartiyer Stiliyle Gündem Oldu!Rabia Soytürk Jartiyer Stiliyle Gündem Oldu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AKADEMİSYEN TÜMAY ÖZOKUR’UN “GENÇ OYUNCULARI” SERTİFİKALARINI ALDILAR!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Pınar Altuğ’dan Tepki Çeken Sözlere Açıklama: “Benim Suratımla Köylü Kadın Oynanmaz”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verilen İller
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Süper Lig’de 13. Haftanın Ardından Puan Durumu ve 14. Hafta Fikstürü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
DEM Partili Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar Gözaltına Alındı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gevaş İlçe Halk Kütüphanesi Hizmete Girdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yaşar Güler: Kuzey Irak’ta Kilit Kapandı, Terörle Mücadele Devam Ediyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Deniz Akkaya’ya Gözaltı Kararı! Hakimi Tehdit ve Hakaret İddiası
GÜNLÜK HABER AKIŞI
2024 Yeryüzü Güzeli (Miss Earth) Jessica Lane Oldu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
En Düşük Emekli Aylığı İçin 15.000 TL Zam İddiası!
SON DAKİKA HABERLERİ
Pınar Altuğ’dan Tepki Çeken Sözlere Açıklama: “Benim Suratımla Köylü Kadın Oynanmaz”Kasım 26, 2024-4:12 pm
Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verilen İllerKasım 26, 2024-4:07 pm
Süper Lig’de 13. Haftanın Ardından Puan Durumu ve 14. Hafta FikstürüKasım 26, 2024-3:57 pm
DEM Partili Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar Gözaltına AlındıKasım 26, 2024-3:49 pm
Gevaş İlçe Halk Kütüphanesi Hizmete GirdiKasım 26, 2024-3:43 pm
Yaşar Güler: Kuzey Irak’ta Kilit Kapandı, Terörle Mücadele Devam EdiyorKasım 26, 2024-3:37 pm
Deniz Akkaya’ya Gözaltı Kararı! Hakimi Tehdit ve Hakaret İddiasıKasım 26, 2024-3:30 pm

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !