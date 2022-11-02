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Demirören Grubu ile ilgili çarpıcı soru! Medyada yeni bir yapılanma mı geliyor?

Demirören Grubu ile ilgili çarpıcı soru! Medyada yeni bir yapılanma mı geliyor?
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02 Kasım 2022 - 17:19
Yalçın Doğan, T24’teki bugünkü yazısında, Demirören Grubu ile ilgili gelişmeleri kaleme aldı. “Saray Demirören’den umudu kesti mi?” diye soran Doğan, hemen ardından da şu soruyu yöneltti ve çarpıcı değerlendirmelerde bulundu: “Seçim öncesinde medyada yeni bir yapılandırmayı mı hedefliyor?”

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