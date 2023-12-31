Demet Özdemir’den ses getirecek Atatürk paylaşımı

Suudi Arabistan’da oynanacak Süper Kupa finalinde Atatürk pankartı ve tişörtüne izin verilmemesinin ardından Fenerbahçe ve Galatasaray maça çıkamamıştı. Tepkiler artarken bir tepki de güzel oyuncu Demet Özdemir’den geldi.
Suudi Arabistan‘daki Süper Kupa finalinde Atatürk pankartı ve tişörtüne izin verilmemesinin ardından Fenerbahçe ve Galatasaray maça çıkmadı.
Birçok ünlü isim olanlara tepki olarak paylaşım yaptı. O isimlerden biri de Demet Özdemir oldu. Bu akşam Adım Farah dizisinin final bölümüyle ekranda olacak oyuncu sosyal medyadan Atatürk fotoğrafı paylaşım “Ağlayacaksanız, oynamayalım” notunu düştü.
İşte Özdemir’in paylaşımı: