Demet Akalın ve Okan Kurt 15’inci Yıllarını Kutladı! Çocuk Sorusu Olay Oldu

Magazin dünyasının sevilen çiftlerinden Demet Akalın ve Okan Kurt, birlikteliklerinin 15’inci yılını özel bir organizasyonla kutladı. Kutlama öncesinde basın mensuplarıyla sohbet eden çift, neşeli tavırlarıyla dikkat çekerken kendilerine yöneltilen ikinci çocuk sorusu ise geceye damga vurdu. Ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın verdiği esprili yanıt gazetecileri güldürdü.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın ile eşi Okan Kurt, uzun yıllardır devam eden birlikteliklerini geride bıraktıkları 15 yılın ardından kutladı. Magazin dünyasının yakından takip ettiği çift, özel günleri için düzenlenen organizasyonda bir araya geldi.

Kutlama öncesinde basın mensuplarının karşısına çıkan Akalın ve Kurt, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Samimi ve neşeli tavırlarıyla dikkat çeken çift, ilişkilerinin 15’inci yılına ulaşmanın mutluluğunu yaşadı.

İKİNCİ ÇOCUK SORUSU GÜNDEM OLDU

Sohbet sırasında gazeteciler, çiftin kızları Hira’ya kardeş düşünüp düşünmediklerini sordu. İkinci çocuk sorusuyla karşılaşan Demet Akalın ise verdiği yanıtla dikkatleri üzerine çekti.

54 yaşındaki ünlü şarkıcı, kendisine yöneltilen soruya esprili bir şekilde karşılık vererek, “Sen benim kaç yaşında olduğumu biliyor musun? Bir Google’la istersen.” ifadelerini kullandı.

Akalın’ın bu sözleri çevresindekileri güldürürken, çiftin neşeli halleri de objektiflere yansıdı.

15 YILLIK AŞKLARINI KUTLADILAR

Demet Akalın ve Okan Kurt, 15 yıldır devam eden birliktelikleriyle magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Zaman zaman özel hayatlarıyla gündeme gelen çift, bu kez ilişkilerinin yıl dönümünü kutlamak için bir araya geldi.

Çiftin kutlaması sırasında yaşanan çocuk sorusu ise gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu. Akalın’ın esprili açıklaması, magazin gündeminde dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.