DEM Partili Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar Gözaltına Alındı

Diyarbakır’da DEM Partili Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Dündar, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Dündar, gözaltı kararını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

Soruşturma Detayları

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması çerçevesinde, 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda Diyarbakır’da eş zamanlı ev baskınları düzenlendi. Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar, gazeteci Ahmet Sümbül, Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG) Başkanı Roza Metina ve bazı Eğitim-Sen üyeleri, evlerinde yapılan aramalar sonrasında Terörle Mücadele Şubesi’ne götürüldü.

Dündar’ın Sosyal Medya Açıklaması

Dündar, gözaltına alınmadan önce sosyal medya hesabından,

“Polisler evimi bastı, arama yapıyorlar, gözaltına alacaklar” ifadelerini kullandı. Gözaltı kararının, belediye ile doğrudan ilgili olmadığı, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası’na (Eğitim-Sen) yönelik bir soruşturma çerçevesinde alındığı belirtildi.

Kayyum Atanacak mı?

Cengiz Dündar’ın gözaltına alınmasının ardından, Kayapınar Belediyesi’ne kayyum atanıp atanmayacağı henüz belirsizliğini koruyor. Son dönemde Esenyurt, Mardin, Batman, Halfeti, Tunceli ve Ovacık belediyelerine terör soruşturması kapsamında kayyum atanmıştı.

Aramalar ve Operasyonlar Devam Ediyor

Diyarbakır’da operasyonların devam ettiği ve başka evlere de baskınlar yapıldığı bildirildi. Eğitim-Sen’de çeşitli kademelerde yöneticilik yapmış olan Dündar’ın, bu soruşturma kapsamındaki diğer gözaltılarla bağlantısının incelendiği öğrenildi.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com/