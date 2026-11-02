DEM Parti’den İBB İçin Kritik Hamle! Mecliste Dengeler Değişebilir

DEM Parti, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde “Kent Uzlaşısı” kapsamında belediye meclislerine seçilen üyelerin bundan sonraki siyasi çalışmalarını DEM Parti çatısı altında sürdüreceğini açıkladı. Kararın ardından İstanbul ve Mersin belediye meclislerindeki siyasi dengeler yeniden gündeme geldi. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) olası bir başkanvekilliği seçimi yaşanması durumunda yönetimin el değiştirebileceği ihtimali tartışılmaya başlandı.

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), yerel yönetimlerde son dönemde yaşanan gelişmeleri ve belediye meclis üyelerinin durumunu değerlendirmek üzere bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından yapılan açıklamada, Kent Uzlaşısı kapsamında seçilen bazı meclis üyelerinin DEM Parti’ye katılma yönünde irade ortaya koyduğu ve bu talebin kabul edildiği bildirildi.

DEM Parti’den belediye meclis üyeleri için yeni karar

DEM Parti’nin açıklamasında, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine metropollerde yaşayan halkların, kent bileşenlerinin ve demokrasi güçlerinin ortak iradesi doğrultusunda Kent Uzlaşısı stratejisiyle katılım sağlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, seçimlerin ardından geçen süreçte yerel yönetimlere yönelik operasyonlar düzenlendiği, çok sayıda belediyeye kayyım atandığı, belediye başkanlarının gözaltına alındığı ve tutuklandığı ifade edildi. Ayrıca partiler arası geçişler ve istifalar nedeniyle belediye meclislerindeki dengelerin değiştiğine dikkat çekildi.

Bu gelişmelerin ardından Kent Uzlaşısı kapsamında seçilen belediye meclis üyeleriyle değerlendirme toplantısı yapıldığı belirtilerek, üyelerin DEM Parti’ye katılma yönündeki taleplerinin MYK tarafından uygun görüldüğü duyuruldu.

“İstanbul ve Mersin halkına karşı sorumluluğumuzu sürdüreceğiz”

DEM Parti, açıklamasında Kent Uzlaşısı’nın farklı toplumsal ve siyasi kesimleri yerel demokrasi ve ortak kent yönetimi hedefi etrafında buluşturan önemli bir deneyim olduğunu vurguladı.

Sandıkta ortaya çıkan iradeye saygı duyulduğu belirtilen açıklamada, belediye meclis üyelerinin görevlerini bundan sonra DEM Parti çatısı altında sürdüreceği ifade edildi.

Parti, Kent Uzlaşısı temelinde kurulan ilişkilerin ve karşılıklı sorumlulukların gözetilmeye devam edeceğini belirterek, İstanbul ve Mersin halkına karşı sorumlulukların yerine getirileceğini kaydetti.

İBB Meclisi’nde siyasi dengeler değişebilir

DEM Parti’nin kararı, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki sandalye dağılımını yeniden gündeme taşıdı. İBB Meclisi’nde CHP’den ayrılarak Yeni Parti’ye katıldığını açıklayan üyelerin sayısının 84’e ulaştığı belirtildi.

İBB’nin resmi internet sitesinde yer alan üye listesinin henüz güncellenmediği aktarılırken, açıklama yapmayan 93 üyenin CHP’de kaldığı kabul edilerek yeni bir siyasi dağılım tablosu oluşturuldu.

İBB Meclisi’nde güncel üye dağılımı

Paylaşılan bilgilere göre İBB Meclisi’ndeki siyasi dağılım şöyle sıralandı:

AK Parti: 130 üye

130 üye CHP: 93 üye

93 üye Yeni Parti: 84 üye

84 üye MHP: 6 üye

6 üye Bağımsız: 4 üye

4 üye BBP: 2 üye

İBB’nin yönetimi el değiştirebilir mi?

DEM Parti’nin Kent Uzlaşısı kapsamında seçilen meclis üyelerine ilişkin kararı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki olası başkanvekilliği seçimleri açısından da önem taşıyor.

Meclisteki siyasi dağılımın değişmesi, ilerleyen dönemde yaşanabilecek bir başkanvekilliği seçiminde partilerin elindeki oy sayısını etkileyebilir. Bu nedenle DEM Parti’nin açıklaması, İBB’deki yönetim dengelerine ilişkin yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

Ancak belediye yönetiminin el değiştireceğine ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Olası bir başkanvekilliği seçiminin sonucu, seçim sürecindeki siyasi tutumlara ve meclis üyelerinin oy tercihlerine bağlı olacak. DEM Parti’nin yeni kararı sonrasında gözler, İstanbul ve Mersin belediye meclislerinde yaşanacak gelişmelere çevrildi.