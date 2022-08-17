Defne Samyeli bikinili pozları ile mest etti! Fiziğiyle tam not aldı…

Şimdilerde şarkıcılık kariyeriyle ön planda olan eski haber spikeri Defne Samyeli, Instagram hesabından yeni karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. Yıllara meydan okuyan fiziğiyle takipçilerinden tam not alan Samyeli’ne, adeta beğeni yağdı.

Ünlüler dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Defne Samyeli, önceki haftalarda Etiler’de görüntülendi.

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Basın mensuplarının sorularına yanıt veren Samyeli, “Yeni bir şarkı projesi için toplantımız vardı, ağustos ayının sonunda çıkacak ve birkaç şarkı arka arkaya olacak” diyerek, sevenleri için müjdeyi verdi.

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Doğal güzelliği ve fit vücudu ile gençlik formülü çok merak edilen Samyeli, geçtiğimiz aylarda bir kitap yazacağını ve bu konudan bahsedeceğini dile getirmişti. Kitabı yazmaya devam ettiğini belirten Samyeli, “Yaşım ilerledikçe tecrübelerim artıyor ve çok talep geldiği için yazdığım bir kitap” dedi.

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“VÜCUDUMUN KİMYASINI NASIL ETKİLERİM?” Eren Talu ile 1995-2011 yılları arasında evli kalan iki çocuk annesi Samyeli, “Alternatif tıp diyebilir miyiz, siz inanır mısınız?” sorusuna şu yanıtı verdi:

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Öyle demeyelim, çok alakalı bir konu değil. İnsanların vücudunun işleyişi konusunda bir fikir sahibi olması gerekiyor, ‘Vücudumun kimyasını nasıl etkilerim’ diye düşünürseniz ve araştırırsanız yaşlanma büyük oranda duruyor.

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“15 YILDIR YAŞLANMA ETKİLERİNİ HİSSETMİYORUM” Sahnede giydiği iddialı kıyafetlerle de gündem olan eski haber spikeri, “Son 15 yıldır neredeyse yaşlanma etkilerini hissetmiyorum bile. Bu nedenle yaş konusu endişe boyutunda gündemimde değil. Yaşım ilerledikçe yeni yapabildiklerim, geliştirdiğim yeteneklerim, yeni tecrübelerim beni o kadar heyecanlandırıyor ki korku değil hevesle bekliyorum önümdeki yılları. Mantalite buyken, zaman neredeyse duruyor. Anlıyorum ki çok kişiye bu anlamda faydam dokunacak, bir ilham kaynağı olduğumu görüyorum; kadınlar ve genç kızlar bana her ulaştıkları platformda bunu bana söylüyorlar” şeklinde konuştu.

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YENİ POZLARINI PAYLAŞTI Geçtiğimiz ay 50’inci yaşını kutlayan Defne Samyeli, aktif olarak kullandığı, 868 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasından bikinili pozlarını peş peşe paylaştı.

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Yeşil bikinisiyle görenlerden tam not alan ünlü isim, fit fiziğiyle de büyük beğeni topladı.

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Kısa sürede 24 bine yakın beğeni alarak sosyal medyada gündem olan Samyeli’nin bu gönderisine, takipçileri nazar boncukları ve kalp emojileriyle yorum yaptı.

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İşte o kareler…

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