Davada Karar Çıktı: Anne Yasemin Minguzzi Sinir Krizi Geçirdi

İstanbul Kadıköy’de canice öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar açıklandı. İki sanığa en üst sınırdan 24 yıl hapis cezası verilirken, diğer iki sanık beraat etti. Duruşmaya katılan anne Yasemin Minguzzi ise kararda bazı sanıklara tahliye verilmesi üzerine sinir krizi geçirerek fenalaştı.

İstanbul Kadıköy’de 24 Ocak 2025’te yaşanan korkunç cinayetin ardından, tüm Türkiye davadan çıkacak kararı bekliyordu. Olayda İtalyan şef Andrea Minguzzi’nin oğlu 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, arkadaşlarıyla birlikte gittiği bit pazarında iki çocuğun saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Minguzzi, kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı ancak tüm müdahalelere rağmen 9 Şubat 2025’te yaşamını yitirdi.

Karar Duruşması Görüldü

Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davanın karar duruşması bugün Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada sanık olarak yer alan dört çocuk yeniden hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya, Minguzzi ailesi ve avukatları katıldı. Ayrıca, Minguzzi ailesine destek için adliyeye gelen vatandaşlar ve hukukçular, mahkeme salonunun önünde “Mattia Ahmet için adalet” sloganları attı.

Mahkeme Kararı: İki Sanığa 24 Yıl, İki Sanık Beraat Etti

Mahkeme heyeti, sanıklardan B.B. ve U.B. hakkında “çocuğun kasten öldürülmesi” suçundan en üst sınırdan 24 yıl hapis cezası verdi. Sanıkların duruşma süresince herhangi bir pişmanlık göstermemesi nedeniyle ceza indirimi uygulanmadı.

Diğer sanıklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında ise yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat ve tahliye kararı verildi.

Anne Yasemin Minguzzi Sinir Krizi Geçirdi

Kararın açıklanmasının ardından duruşma salonunda ve adliye koridorlarında duygusal anlar yaşandı.

Anne Yasemin Minguzzi, bazı sanıklara tahliye verilmesi üzerine sinir krizi geçirerek fenalaştı. Baygınlık geçiren Yasemin Minguzzi, ambulansla adliyeden çıkarıldı.

Fenalaşan anne, kısa süreli müdahale sonrası, “Artık sadece ilahi adalete güveniyorum” dedi. Ailenin avukatı Ersan Barkın ise karara tepki gösterdi ve sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı.

Olayın Detayları: Pazarda Tartışma ve Saldırı

Olay günü Mattia Ahmet Minguzzi, arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almak için Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi’ndeki pazara gitmişti.

Burada B.B. ve U.B. isimli iki çocukla tartışma yaşandı. Tartışma büyüyünce B.B., elindeki bıçakla Minguzzi’yi bıçakladı; U.B. ise yere düşen gence tekme attı.

Ağır yaralanan Minguzzi, çevredekilerin ihbarıyla hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tutuklamalar ve Soruşturma Süreci

Olayın ardından kaçan B.B. ve U.B., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yakalandı ve tutuklandı.

Olayın devam eden soruşturmasında, polis ve bilirkişi raporları incelendi. Raporda, Minguzzi’nin bıçaklanmadan önce ve sonra B.B. ve U.B. ile birlikte iki şüphelinin daha bulunduğu tespit edildi.

Bu kapsamda 18 yaşından küçük olan M.A.D. ve A.Ö. de yakalanarak tutuklandı. Toplam dört sanık hakkında, “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan dava açıldı.

Toplum ve Kamuoyu Tepkisi

Mattia Ahmet Minguzzi davası, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Adliye önünde toplanan vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları, çocuklara yönelik şiddete karşı tepkilerini dile getirdi.

Sosyal medyada #MattiaAhmetİçinAdalet etiketiyle başlatılan kampanya kısa sürede gündem oldu.

Psikologlar, çocuk ve gençler arasındaki şiddetin artışına dikkat çekerek, toplumda farkındalık ve önleyici çalışmaların artırılması gerektiğini vurguladı.