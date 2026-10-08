Damat Tween’e TAMGA Ödülleri’nde Büyük Gurur! Üç Ödülle Geceye Damga Vurdu

Türk moda ve hazır giyim sektörünün köklü markalarından Damat Tween, TAMGA Ödülleri’nin ilk yılında üç önemli ödüle layık görüldü. Marka adına alınan ödüller, kültürel değerlere verilen önem, inovasyon ve uluslararası başarı başlıklarında dikkat çekti.

TAMGA Ödülleri kapsamında düzenlenen törende Damat Tween, “The First Code” projesiyle TAMGA Altın Ödülü – Kültürel Değerlere Sahip Çıkma kategorisinde ödül aldı. Bunun yanı sıra marka, Karaca Yılın En İnovatif Marka Ödülüne layık görüldü.

Damat Tween adına elde edilen bu iki ödüme ek olarak, markanın yöneticisi adına da “Damat Tween ile Dünyada İz Bırakanlar” Özel Ödülü takdim edildi.

Üç ödülle önemli başarı

İlk kez düzenlenen TAMGA Ödülleri’nde üç ayrı ödülün sahibi olmaktan duyulan memnuniyet dile getirilirken, elde edilen başarının yalnızca bireysel bir kazanım olmadığı, ekip çalışmasının da önemli bir sonucu olduğu vurgulandı.

Ödüllerin ardından yapılan değerlendirmede, ortaya konulan projelerin ve bu projelerde emeği bulunan çalışma arkadaşlarının başarının temel unsurlarından biri olduğu ifade edildi.

Damat Tween cephesinden yapılan paylaşımda, ödüllerde emeği bulunan tüm ekip arkadaşları tebrik edilirken, Marka Konseyi ve jüri üyelerine de teşekkür edildi.

Açıklamada, alınan ödüllerin gelecek dönemde gerçekleştirilecek projeler için motivasyon kaynağı olduğu belirtilerek, dünyada iz bırakan yeni çalışmaların ortaya konulması hedefinin sürdüğü mesajı verildi.

Uluslararası iş birlikleri için önemli buluşma

Damat Tween adına gerçekleştirilen bir diğer önemli buluşma ise ACE BPSC 2026 İstanbul Best Practice Sharing Conference kapsamında gerçekleşti.

Farklı sektörlerden önemli isimleri bir araya getiren organizasyonda deneyim, fikir ve iş birliklerinin paylaşılması ön plana çıktı. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde geleceğe yönelik yeni iş birliklerinin geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Buluşmada MCT Teknik Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Furkan Yılmaz, MCT Teknik Kurucusu Hacı Yılmaz, TABA-AMCHAM Başkanı Süleyman Ecevit Şanlı ve TABA-AMCHAM Berlin Temsilcisi Murat Epli ile bir araya gelindi.

Gerçekleştirilen görüşmelerin yeni iş birliklerine ve ortak değerlere katkı sağlaması temennisinde bulunuldu.

“Paylaşım, deneyim ve güçlü iş birlikleriyle daha ileriye”

ACE BPSC 2026 İstanbul Best Practice Sharing Conference kapsamında farklı deneyimlerin aynı çatı altında buluşmasının önemine dikkat çekilirken, sektör temsilcileri arasındaki iletişimin yeni fırsatların ortaya çıkmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

Damat Tween cephesinden yapılan değerlendirmede, bilgi ve deneyim paylaşımının yanı sıra güçlü iş birliklerinin de geleceğe yönelik çalışmalar açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.

TAMGA Ödülleri’nde elde edilen üç ödülün ardından ACE BPSC 2026 kapsamındaki temaslar da markanın hem inovasyon hem de uluslararası iş birlikleri konusundaki çalışmalarını sürdürdüğünü ortaya koydu.

Damat Tween, aldığı ödüller ve gerçekleştirdiği yeni temaslarla birlikte gelecek dönemde de sektörde fark yaratan projelere ve uluslararası ölçekte ses getiren çalışmalara odaklanmayı sürdürecek.