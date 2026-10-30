Damat Tween mağazalarında 29 Ekim coşkusu sokaklara taştı!

Damat Tween, Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü Suadiye ve Nişantaşı mağazalarında düzenlediği bando gösterileriyle kutladı. Mağazaların önünde gerçekleştirilen etkinliklerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu müzik ve marşlar eşliğinde sokaklara taşındı.

Cumhuriyetimizin 103. kuruluş yıl dönümü, Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi markaların düzenlediği özel etkinliklerle de kutlandı. Damat Tween, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirdiği etkinliklerle Cumhuriyet coşkusunu mağazalarının bulunduğu caddelere taşıdı.

Markanın Suadiye ve Nişantaşı mağazalarında düzenlenen bando gösterileri, çevredeki vatandaşlara bayram atmosferi yaşattı. Bandonun seslendirdiği marşlar ve hareketli ezgilerle renklenen etkinliklerde, Cumhuriyet Bayramı’nın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu ön plana çıktı.

Cumhuriyet coşkusu sokaklara taştı

Damat Tween mağazalarında gerçekleştirilen kutlamalar, müziğin birleştirici gücüyle 29 Ekim heyecanını farklı noktalarda buluşturdu. Suadiye ve Nişantaşı’nda düzenlenen bando gösterileriyle Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusu yalnızca mağaza sınırlarında kalmadı, sokaklara da yayıldı.

Özel günde bir araya gelen vatandaşlar, Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü hep birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadı. Etkinlikler, bayramın ortak değerlerini ve toplumsal birliktelik duygusunu bir kez daha hatırlattı.

Atatürk ve Cumhuriyet kahramanları anıldı

Kutlamalarda, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetin kazanılmasında emeği bulunan tüm kahramanlar da saygı, minnet ve rahmetle anıldı.

Damat Tween’in 29 Ekim’e özel gerçekleştirdiği etkinlikler, Cumhuriyetin 103 yıllık mirasına duyulan bağlılığın ve bayram coşkusunun paylaşılmasına vesile oldu. Marka, Suadiye ve Nişantaşı mağazalarındaki bando gösterileriyle Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemini müzik eşliğinde kutladı.