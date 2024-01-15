Cüneyt Özdemir, Mustafa Destici’ye sert çıktı! “Özür dileyene kadar ekranlarımızı kapatıyoruz”

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Terörün tüm unsurlarına karşı topyekûn mücadele edilmelidir” diyerek 25 siyasi partinin logolarına yer verdi. Cüneyt Özdemir, Destici’ye ekranlarını kapadığını söyledi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabından 25 partinin logosunu paylaşıp bu partilerden “terörün tüm unsurları” olarak bahsetti. Destici’nin paylaşımına tepki yağdı.
Gazeteci Cüneyt Özdemir bu açıklamaya sert tepki göstererek özür bekledi.
Destici yazısıda şu ifadelere yer verdi;
“TERÖRÜN TÜM UNSURLARINA KARŞI TOPYEKÛN MÜCADELE EDİLMELİDİR”
Terör örgütüyle sadece dağda mücadele etmek, kökünü kazımak ve bitirmek için yeterli olmaz. Terörün, başta siyasi uzantıları olmak üzere bütün unsurlarıyla mücadele edilmelidir. Devlet güvenlik başta olmak üzere diğer kuruluşlarıyla terör örgütüne karşı amansız bir mücadele verirken , AYM’nin “tarafsızlık ve hukuk” bahanesiyle, bu mücadeleye zarar verecek kararların altına imza atması, HDP’nin kapatılması ve hazine yardımının kesilmesi gibi, beklenen ve aciliyeti olan kararları almaması ya da alamaması, terör savunuculuğundan cezası kesinleşenlerle ilgili her defasında hak ihlali kararı vermesi kabul edilemez.
Devlete, ülkeye ve millete saldırı söz konusu olduğunda, herkes ve her kurum taraftır ve taraf olmak mecburiyetindedir. Bu durum siyasi partilerimiz için de geçerlidir. Terör örgütünün siyasi uzantılarıyla dirsek temasında olanların, kırmızı halılarla karşılayıp işbirliği yapanların, elebaşlarına her fırsatta selam gönderenlerin, bugün terörü kınaması, şehitlerimizi anması samimiyetlerinin sorgulanmasına sebep olmaktadır.
Terörü ve terör örgütlerini savunan 500’den fazla sözde milletvekilinin dokunulmazlık dosyası Meclis’te oylanmıyorsa; Meclis Başkanlık Divanında, idare heyetinde, Meclis sıralarında terör savunucularının oturmasına müsaade ediliyorsa; hatta bunlarla kulis’te kahve-çay içip muhabbet ediliyorsa ve bu hainlerde ellerini kollarını sallayarak meclis koridorlarında fink atıp, Meclis kürsüsünden devlete, kahraman ordumuza parmak sallıyorsa; Meclis’te bulunan diğer siyasi partiler terörle mücadele de görevini yapmıyor demektir.
Seçimlerde terör örgütünün siyasi şubesi ile işbirliği yapıyorsanız; onların işbirliği yaptıkları ile ortaklık ediyorsanız; birtakım menfaatler için mutabakat metinleri imzalıyor ve bir kaç bakanlık-koltuk için PKK’nın, TİKKO’nun, DHKPC’nin partileri ile aynı adaya oy istemişseniz; bugün yaptığınız sahte kınamaların milletimiz nezdinde hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Kimse unutmasın: Türkiye Cumhuriyeti devletini ve Türk milletini terör eylemleriyle teslim almaya çalışanlar hüsrana uğrayacaktır. “Daha dün 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde hepiniz bir aradaydınız”
ÖZDEMİR EKRANLARINI KAPATTI
Bu yazıya sinirlenen Özdemir tepkisini şu sözlerle dile getirdi;
Kendisi gibi düşünmeyen herkesi ‘terörist’ ilan eden, alçakça bir terör saldırısı üzerinden ucuz ve toptancı bir zihniyetle ‘siyasi rant’ elde etmek isteyen bu ve bunun gibi tüm siyasilere ekranlarımızı, etkileşimimizi ve her türlü iletişimimizi kapatıyoruz… Özür dileyene kadar da açmayacağız.