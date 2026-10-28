Cumhuriyetimizin 103. Yılı Kutlu Olsun! 29 Ekim Coşkusu Türkiye’nin Dört Bir Yanında

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 29 Ekim 1923’te ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti, 103. kuruluş yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyor. Bağımsızlığın, özgürlüğün, millî egemenliğin ve millet iradesinin en önemli simgelerinden biri olan Cumhuriyet Bayramı, Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenen törenler ve etkinliklerle karşılanıyor.

Haber Konseyi ailesi olarak Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, vatanımızın bağımsızlığı uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.

103 Yıllık Cumhuriyet Gururu

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesiyle yazdığı büyük destanın en önemli kazanımlarından biri olan Cumhuriyet, 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edildi. Aradan geçen 103 yılda Türkiye Cumhuriyeti, karşılaştığı tüm zorluklara rağmen bağımsızlığını ve millî egemenliğini koruma kararlılığını sürdürdü.

Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda bir milletin kendi geleceğine sahip çıkmasının, özgür yaşama iradesinin ve bağımsızlık tutkusunun güçlü bir ifadesi olarak öne çıkıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milletine armağan ettiği bu büyük miras, bugün de milyonlarca vatandaşın kalbinde aynı heyecanla yaşamaya devam ediyor.

Cumhuriyetin kazanımları, geçmişten bugüne uzanan tarihî bir miras olmanın yanı sıra Türkiye’nin geleceğini şekillendiren temel değerler arasında yer alıyor.

29 Ekim 1923: Bir Milletin Kaderinin Değiştiği Gün

19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlayan Millî Mücadele, Türk milletinin fedakârlığı, azmi ve kararlılığıyla zafere ulaştı. Kurtuluş Savaşı’nın ardından 29 Ekim 1923’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Cumhuriyet ilan edildi. Böylece millet iradesinin devlet yönetiminde esas alındığı yeni bir dönem başladı.

Cumhuriyetin ilan edildiği gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Bu tarih, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin siyasi alandaki en önemli sonuçlarından biri olarak tarihe geçti.

Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözü, Cumhuriyetin temel felsefesini ve millî egemenlik anlayışını ortaya koyan en önemli ifadelerden biri oldu. Cumhuriyet, halkın iradesini esas alan yönetim anlayışıyla Türkiye’nin siyasi ve toplumsal tarihinde yeni bir sayfa açtı.

Ay Yıldızlı Bayrağımız Cumhuriyet Coşkusuyla Dalgalanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye’nin dört bir yanında birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendiren en anlamlı günlerden biri olmayı sürdürüyor. Evlerin balkonlarını süsleyen Türk bayrakları, okullarda gerçekleştirilen törenler, Cumhuriyet yürüyüşleri ve hep bir ağızdan söylenen marşlar, bayram coşkusunun vazgeçilmez simgeleri arasında yer alıyor.

İstanbul’dan Ankara’ya, İzmir’den Erzurum’a, Edirne’den Kars’a kadar milyonlarca vatandaş, Cumhuriyetin 103. yılını aynı gurur ve heyecanla karşılıyor. Kent meydanlarında ve çeşitli etkinlik alanlarında yaşanan bayram atmosferi, Cumhuriyetin toplumun farklı kesimlerini ortak bir değer etrafında buluşturan yönünü bir kez daha ortaya koyuyor.

Cumhuriyet Bayramı, geçmişte kazanılan büyük zaferleri hatırlamanın yanı sıra geleceğe yönelik umutları da güçlendiriyor. Ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandığı her yerde bağımsızlık, özgürlük ve millî birlik duyguları yeniden hayat buluyor.

Cumhuriyetimizin En Büyük Güvencesi Gençlerimiz

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti Türk gençliğine emanet ederek gelecek nesillere büyük bir sorumluluk yükledi. Cumhuriyetin değerlerini korumak, geliştirmek ve gelecek kuşaklara aktarmak, Türkiye’nin geleceği açısından önemli bir görev olarak öne çıkıyor.

Bilimde, eğitimde, sanatta, teknolojide, sporda ve kültürde daha güçlü bir Türkiye oluşturmak; araştıran, üreten ve kendini geliştiren nesillerin yetişmesiyle mümkün oluyor. Gençlerin ülkenin geleceğinde söz sahibi olması ve çağdaş dünyayla yarışabilecek imkânlara sahip olması da bu sürecin önemli parçaları arasında bulunuyor.

Cumhuriyetin gerçek gücü, onu yaşatan milletin birlik ve beraberliğinde, gençlerin hayallerinde ve çocukların geleceğe güvenle bakabilmesinde saklı. Bu nedenle Cumhuriyetin kazanımlarını sahiplenmek ve onları gelecek nesillere aktarmak, toplumun ortak sorumluluğu olarak önemini koruyor.

Haber Konseyi’nden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Haber Konseyi olarak, 103 yıldır bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün ve millî irademizin simgesi olan Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz.

Cumhuriyet, milletimize bırakılmış en değerli miraslardan biridir. Bu mirası korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Cumhuriyetin temel değerlerine sahip çıkmak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek ve ülkemizin geleceği için çalışmak, bu büyük mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli rol oynuyor.

Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı için mücadele eden bütün silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.

Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun!

Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!

HABER KONSEYİ – 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ÖZEL