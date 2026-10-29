Cumhuriyet Bayramı nedeniyle İstanbul’da ulaşımda yeni düzenleme

İstanbul’da Cumhuriyet’in ilanının 103’üncü yıl dönümü kapsamında düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle birçok noktada trafik düzenlemesine gidildi. Vatan Caddesi başta olmak üzere Üsküdar, Kadıköy ve Ataşehir’de bazı yollar araç trafiğine kapatılırken sürücüler için alternatif güzergâhlar belirlendi.

Vatan Caddesi çift yönlü trafiğe kapatıldı

Vatan Caddesi’nde gerçekleştirilen kutlama törenleri ve geçiş programı nedeniyle sabah saatlerinden itibaren cadde ve çevresindeki bazı yollar ulaşıma kapatıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendirildi.

D-100 kara yolunun kuzey ve güney yönlerinden, 10. Yıl, Oğuzhan, Ordu, Sofular, Halıcılar, Akdeniz ve Akşemsettin caddelerinden Vatan Caddesi’ne girişlere izin verilmedi. Edirnekapı, Hal Yolu’nun güney yönü, Atatürk Bulvarı ve Keçeci Meydan Sokak üzerinden de caddeye ulaşım sağlanamadı.

Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden Vatan Caddesi’ne katılım da kapatılırken Adnan Menderes Bulvarı’na bağlanan cadde ve sokaklarda trafik kısıtlaması uygulandı.

Alternatif güzergâhlar: Sürücüler Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu’nu kullanabilecek.

Üsküdar’da Harem Sahil Yolu’na kısıtlama

Üsküdar’da saat 08.00’den etkinliklerin bitimine kadar Harem Sahil Yolu’nun Kıyı Emniyet ile Şemsipaşa Caddesi arasındaki bölümü ve bu güzergâha çıkan cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

Bölgede ulaşım için Doğancılar, Tunusbağı, Nuh Kuyusu, Selimiye İskele ve Hâkimiyeti Milliye caddeleri alternatif güzergâh olarak belirlendi.

Kadıköy’de Bağdat Caddesi kapatıldı

Kadıköy’de Bağdat Caddesi’nin bazı bölümlerinde saat sınırlı trafik düzenlemesi yapıldı.

Saat 07.00’den etkinliklerin bitimine kadar Bağdat Caddesi’nin Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi ile Rüzgârgülü Çıkmaz Sokak (Kızıltoprak Meydanı) arasındaki bölümü ve bağlantılı yollar trafiğe kapatıldı.

Bu bölgede sürücüler Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ile D-100 kara yolunu kullanabilecek.

Bağdat Caddesi’nin Kasadar Sokak ile Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi arasındaki bölümünde ise saat 17.00’den etkinliklerin bitimine kadar araç geçişine izin verilmeyecek. Alternatif güzergâhlar arasında Şemsettin Günaltay Caddesi ve D-100 kara yolu bulunuyor.

Ataşehir’de de trafik kısıtlaması uygulanıyor

Ataşehir’de saat 08.00’den etkinliklerin bitimine kadar Ataşehir Bulvarı’nın Şubat Sokak ile Turgut Özal Bulvarı arasındaki bölümü ve bağlantılı yollar trafiğe kapatıldı.

Sürücüler bu saatlerde Meriç, Sedef ve Dicle caddelerini alternatif olarak kullanabilecek.

Ataşehir Bulvarı’nın Turgut Özal Bulvarı ile Ihlamur Bulvarı arasındaki bölümünde ise saat 16.00’dan etkinliklerin bitimine kadar trafik akışı sağlanamayacak. Bu bölgede Dereboyu, Meriç ve Dicle caddeleri ile Ataşehir Bulvarı’nın Metropol AVM yönü alternatif güzergâhlar olarak belirlendi.

Sürücülere alternatif güzergâh uyarısı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri nedeniyle İstanbul’un farklı ilçelerinde uygulanan trafik kısıtlamalarının, programların sona ermesine kadar devam etmesi bekleniyor. Sürücülerin yola çıkmadan önce güzergâhlarını kontrol etmeleri ve trafik yoğunluğunu dikkate almaları öneriliyor.