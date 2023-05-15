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Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı! Takvim nasıl işleyecek?

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı! Takvim nasıl işleyecek?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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15 Mayıs 2023 - 12:05

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı, Türkiye 28 Mayıs’ta yeniden sandığa gidecek. Peki takvim nasıl işleyecek? İşte tüm detaylar…

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