Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı! Takvim nasıl işleyecek?

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı, Türkiye 28 Mayıs’ta yeniden sandığa gidecek. Peki takvim nasıl işleyecek? İşte tüm detaylar…
Bu sonuçla seçmenler 28 Mayıs Pazar günü en yüksek oy alan iki adayın katılacağı seçimde yeniden sandığa gidecek. İkinci tur güncellenmiş kütüklerle gidileceği için 18 yaşını dolduran ve seçmen olmaya hak kazanan 47 bin 523 seçmen de sandık başına giderek, ilk kez oy kullanacak.
RAKAMLARLA 14 MAYIS CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ
13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde toplam 54.619.509 seçmen oy kullandı. 53.250.311 oy geçerli sayıldı.
Kullanılan 1.369.198 oy geçersiz sayılırken, seçime katılım yüzde 87.94 oldu.
CUMHURBAŞKANI ADAYLARININ ALDIĞI OY SAYISI VE ORANLARI
Recep Tayyip Erdoğan: 26.498.023
Kemal Kılıçdaroğlu: 24.163.873
Sinan Oğan: 2.810.915
Muharrem İnce: 230.444 – 11 Mayıs itibariyle adaylıktan çekilmiştir.
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİNDE PARTİLERİN ALDIĞI OY ORANLARI
AK Parti: Yüzde 35,42
CHP: Yüzde 25,40
MHP: Yüzde 10,05
İyi Parti: Yüzde 9,80
Yeşil Sol Parti: Yüzde 8,79
Yeniden Refah: Yüzde 2,84
Zafer Partisi: Yüzde 2,25
TİP: Yüzde 1,72
BBP: Yüzde 1
Memleket Partisi: Yüzde 0,93
MİLLETVEKİLİ SAYILARI
AK Parti: 266
CHP: 168
MHP: 51
Yeşil Sol Parti: 62
İyi Parti: 44
Yeniden Refah Partisi: 5
TİP: 4
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİN İKİNCİ TURUNA İLİŞKİN TAKVİM NASIL İŞLEYECEK?
16 Mayıs: İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itiraz süresi saat 17.00’de son bulacak ve yapılan itirazlar il seçim kurullarınca en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanacak.
17 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK’ye yapılacak itiraz süresi 17.00’de sona erecek. İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişikliklerinin SEÇSİS’e işlenmesine başlanacak. Yurt dışı ilçe seçim kurulunca, varsa saklama ve ulaştırma kurulu, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişiklikleri yapılacak.
18 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak.
19 Mayıs: YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.
20 Mayıs: Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.
24 Mayıs: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek. Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak.
27 Mayıs: Seçim propaganda dönemi saat 18.00’de sona erecek.
28 Mayıs: Oy verme günü.
29 Mayıs: Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi 17.00’de sona erecek ve yapılan itirazlar ilçe seçim kurullarınca en geç 23.59’a kadar karara bağlanacak.
30 Mayıs: İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itiraz süreci saat 17.00’de sona erecek ve en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanacak.
31 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, YSK’ye yapılacak itiraz süresi sona erecek.
1 Haziran: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak. YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.
İkinci tura güncellenmiş kütüklerle gidileceği için 18 yaşını dolduran ve seçmen olmaya hak kazanan 47 bin 523 seçmen de sandık başına giderek, ilk kez oy kullanacak.
SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI
298 sayılı Kanun’un 79. ve 80. maddesi kararı gereğince YSK tarafından açıklanan yasaklar şöyle:
– Seçim günü saat 06.00’dan gece 24.00’a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.
– Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.
– Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.
– Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.
– Seçim günü saat 18.00’dan sonra düğünler yapılabilecek.
– YSK’nın kararlarına göre, saat 18.00’a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.
– Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.
– Saat 21.00’den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.