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Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu: Kılıçdaroğlu ve Erdoğan’ın oy oranı ne; kim kaç puan önde?

Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu: Kılıçdaroğlu ve Erdoğan’ın oy oranı ne; kim kaç puan önde?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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14 Mayıs 2023 - 18:46

Cumhurbaşkanlığı seçiminde AA verilerine göre sandıkların yüzde 9,1’i açıldı. Erdoğan yüzde 59,5 ile önde gidiyor. Kılıçdaroğlu ise oyların yüzde 34,8’ini alıyor.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklanmaya başladı. Sandıkların yüzde 9,1’i açıldı. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 59,5 ile önde gidiyor. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy oranı ise yüzde yüzde 34,8. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan sayıların oyların yüzde 5,1’ini alırken yarıştan çekilen Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’nin oy oranı ise yüzde 0,6.Anadolu Ajansı’nın (AA) verilerine göre sandıkların kaçı açıldı, oyların ne kadarı sayıldı? Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim önde gidiyor? Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kaç oy aldı? Sürekli güncellenen grafik ve haberimizden cumhurbaşkanlığı seçim sonucunu takip edebilirsiniz.

AA’nın açıkladığı ilk sonuçlara göre Erdoğan seçimi ilk turda kazanıyor.

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