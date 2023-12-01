Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni atama kararları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayınlandı. Bazı üniversitelerin rektörleri değişti. Bakanlık başmüfettişliklerine yeni atamalar yapıldı.
1 Aralık 2023 tarihli Resim Gazete’de yayımlanan atama kararları şöyle:
İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Güliz Muğan atandı.
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Selman Öğüt atandı.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünü Prof. Dr. İsmail Boz atandı.
Antalya Belek Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Yazıcı atandı.
İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Güliz Muğan atandı.
Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Zeki Ertem görevden alındı.
Tarın ve Orman Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğine Burcu Akkaya atandı.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğine Mehmet Ali Yarış atandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Başmüfettişliğine Mehtap Kemeldere atandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açıkta bulunan başmüfettişliğine Hakan Aydın atandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi müfettişliklerine yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren isimler vergi müfettişi yardımcılıklarına atandı.