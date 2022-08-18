Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın heyetinde dikkat çeken isim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak “TUR” ile resmi ziyarette bulunmak üzere saat 09.15’te Ukrayna’ya gitti. Erdoğan’a Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da eşlik ediyor.

Erdoğan’ı, Esenboğa Havalimanı’ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek ile diğer yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da eşlik ediyor.

ZELENSKY MESAJI

Türk SİHA’larının üreticisi BAYKAR’ın CEO’su Haluk Bayraktar, 3 Mart’ta sosyal medya hesabından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye destek mesajı paylaşmıştı.

Bayraktar, “İyi ki senin gibi cesur bir adamı tanıdım… Zafer haksızca işgale karşı ülkesini savunan yürekli insanlarla olsun” ifadelerini kullanmıştı.

Dolmabahçe’de Rusya – Ukrayna müzakereleri için Nisan ayında İstanbul’a gelen Ukrayna lideri Zelenski’nin danışmanı Mihail Podolyak, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile görüşmüştü.

Podolyak, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile İstanbul Boğazı manzaralı özçekimini, “Rusya Federasyonu’nun araçları güzel topraklarımızda muhteşem bir şekilde yanmaya devam ediyor. Bayraktarlar fark edilmeden, korku verici ve yok edici şekilde tüm görevleri tamamladığı sürece yanmaya da devam edecekler. Süper silahların yazarı ve babası Haluk Bayraktar’a hep minnettar olacağım. Zaferimiz için” ifadeleriyle yayınlamıştı.