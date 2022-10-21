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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kimyasal silah iddiasına sert tepki: Bu iftiraları atanlar ahlaksızdır!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kimyasal silah iddiasına sert tepki: Bu iftiraları atanlar ahlaksızdır!
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21 Ekim 2022 - 14:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kimyasal silah kullandığı iddiasında bulunan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında konuştu. Erdoğan, “Bu iftiraları atanlar densizdir, ahlaksızdır” dedi.

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı önceki gün katıldığı yayında TSK’nın kimyasal silah kullandığını iddia etti. Korur, “Daha önce de incelemiştim. Belli ki sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan, kimyasal gazlardan, zehirli gazlardan biri kullanılmış durumda. Çok çeşitli kimyasal silahlar var. Her ne kadar kullanılması yasak ise de ne yazık ki bu yasaklanmış silahların çatışmalarda kullanıldığını da görüyoruz” dedi.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI
Bu açıklamalara art arda sert tepkiler gelirken yaşanan gelişmelerden sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlatıldı.

“HEM TAZMİNAT HEM AĞIR CEZA DAVALARI İLE ÜZERİNE GİDECEĞİZ”
Azerbaycan dönüşü gazetecilere konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu iddiaya çok sert tepki gösterdi. Erdoğan, “Bu konuyla ilgili arkadaşlarıma da söyledim ve Hulusi Paşa ile de bunu tekrar tekrar konuştuk. Arkadaşlar hemen süratle davaları açtılar ve bunun peşini kesinlikle bırakmayacağız. Hem tazminat hem ağır ceza davalarla üzerine gideceğiz. Silahlı Kuvvetlerimizin bugüne kadar kimyasal silah kullanmak gibi bir taksiratı yoktur. Attığı bütün adımları uluslararası hukuk neyi gerektiriyorsa bu çerçevede atmıştır ve bu çerçevede atmaya da devam edecektir. Bu, bunların namussuzluklarındandır, ahlaksızlıklarındandır. Bunlar ilk defa da bu iftiraları atıyor değiller. Bunlar densizdir, bunlar ahlaksızdır. Ordumuza hep attıkları çamur budur. Çamur at, tutmazsa iz bırakır diye düşünüyorlar. Bu komünizmin, komünistlerin de en önemli şiarıdır. Bunlar da onların artıkları olduğu için bu tür iftiraları her zaman atacaklardır. Biz de hukuk içerisinde ne gerekiyorsa bunlara bunun hesabını orada soracağız.” ifadelerini kullandı.

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