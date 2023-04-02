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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na ‘seccade’ tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na ‘seccade’ tepkisi
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02 Nisan 2023 - 17:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar’da 97 tesisin toplu açılış töreninde konuşuyor. Seccade görüntüsü ile gündem olan Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren Erdoğan, “Birileri seccadelerin üzerine ayakkabıları ile basabilir. Bunlar Pensilvanya’dan alıyor talimatı. Yapabilirler. Bunlara en güzel cevabı aziz millerim 14 Mayıs’ta verecektir.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Ramazan’ın o manevi duygusuyla sizleri selamlıyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizleri özlemiştik.

KILIÇDAROĞLU’NA SECCADE TEPKİSİ

Bağcılar halkı ile birlikte tüm İstanbul’un Ramazan’ını tebrik ediyorum. Cumhur ittifakı ile birlikte bir yola çıktık. 14 Mayıs’ta sizler bir şahlanışa döndüreceksiniz. Durmak yok. Fazla kalmadı 40 gün. Bu 40 gün içinde birileri seccadelerin üzerine ayakkabıları ile basabilir. Bunlar Pensilvanya’dan alıyor talimatı. Yapabilirler. Bunlara en güzel cevabı aziz millerim 14 Mayıs’ta verecektir.

Cumhur ittifakı olarak hem deprem konutlarının temellerini attık hem de iftarı paylaştık. Milletimiz oruçla, kuranla nefis muhasebesi ile bu mübarek günleri idrak ederken deprem bölgesindeki kardeşlerini unutmuyor.

Bağcılar’ın bölgeye yaptığı yardımın tutarı 250 milyon lirayı aştı. Belediyemizi tebrik ediyorum. Şov peşinde koşmadan çalışan herkesten Allah razı olsun, diyorum. Yaralarımızı bir an önce sarıyoruz, saracağız. Depremin yıktığı şehirleri bir an önce ayağa kaldıracağız. Çadırların yanı sıra konteyner kentler ile barınma sorunlarını çözüyoruz. Alt ve üst yapıyı elden geçiriyoruz.

Toplamda inşa edeceğimiz konut sayısı 650 bini bulacaktır. Tüm şehirlerimizi eski görkemine kavuşturana kadar durmayacağız. Depremzede vatandaşımızdan 1 yıl süre istedik.

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