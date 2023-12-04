Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan iki önemli ziyaret! Gündemler belli oldu…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan iki önemli ziyaret! Gündemler belli oldu…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni haftada 2 önemli ziyaret gerçekleştirecek.

Bugün Doha’ya gidecek Erdoğan’ın temaslarında ana gündem maddesi, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve kalıcı ateşkes çabaları olacak.

Katar, İsrail-Hamas çatışmasına ara verilmesinde, arabuluculuk rolü üstlenmişti. Görüşmelerde, kalıcı ateşkes zemininin oluşturulması için atılması gereken adımlar masaya yatırılacak.

TÜRKİYE-KATAR YÜKSEK STRATEJİK KOMİTE TOPLANTISI’NA KATILACAK

4-5 Aralık’ta Doha’da olacak Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından Emirlik Divanı’nda resmi törenle karşılanacak.

Baş başa görüşme gerçekleştirecek Erdoğan ve Al Sani, 9. Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Toplantısı’na katılacak.

Ortak anlaşmaların imzalanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani tarafından onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak.

PERŞEMBE GÜNÜ ATİNA’YA GİDECEK

Cumhurbaşkanı 7 Aralık Perşembe günü ise, Atina’ya gidecek.

Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri’nden Türkiye’ye dönüş yolunda, kritik ziyaretine ilişkin önemli mesajlar verdi. “Temennimiz o dur ki yeni bir dönem başlamış olsun, ABD bizi birbirimize düşürme gayretinde, biz ilişkileri geliştirirsek kazançlı çıkarız” dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasında uzun yıllardır Ege ve Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimler, 6 Şubat depremlerinin ardından bir kenara bırakılmıştı.

11 ili vuran depremlerin ardından, Ankara-Atina hattında yeni bir dönem başlamıştı. Erdoğan’ın Yunanistan ziyaretinde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi için atılacak adımlar ele alınacak.

Cumhurbaşkanı’nın görüşmelerinde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları da gündemde olacak.