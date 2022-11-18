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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında ‘tahıl’ görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında ‘tahıl’ görüşmesi
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18 Kasım 2022 - 16:36

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Birleşmiş Milletler, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasındaki tahıl anlaşmasıyla ilgili alınan yeni kararı duyurmuştu. Kararın ardından Erdoğan ile Putin arasında bugün kritik bir görüşme gerçekleşti.

Türkiye, BM, Rusya ve Ukrayna araısnda imzalanan tahıl anlaşmasında süre uzatıldı. Güzel gelişmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geride bırakılan 4 aylık dönemde 500’e yakın gemi ile 11 milyon tondan fazla tahıl ve gıda maddesinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ile bu anlaşmanın dünyanın gıda temini ve güvenliği için ne denli önemli ve faydalı olduğunu hatırlatmıştı.

Erdoğan’ın duyurduğu anlaşmanın görüşmeleri, Millî Savunma Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde İstanbul’daki Kalender Kasrı’nda gerçekleştirilmişti. İkili ve dörtlü formatta, olumlu ve yapıcı bir havada gerçekleşen görüşmelerde daha fazla tahılın gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması konusunda alınabilecek ilave tedbirler de ele alınmıştı.

Dün sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şunları söylemişti; “Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde, Türkiye, Birleşmiş Milletler, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında alınan karar doğrultusunda, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması 19 Kasım 2022 tarihinden itibaren 120 gün süreyle uzatılmıştır.

Geride bıraktığımız 4 aylık dönemde 500’e yakın gemi ile 11 milyon tondan fazla tahıl ve gıda maddesinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ile bu anlaşmanın dünyanın gıda temini ve güvenliği için ne denli önemli ve faydalı olduğu açıkça görülmüştür.

Anlaşmanın uzatılması iradesini ortaya koyan Birleşmiş Milletler’e, Genel Sekreter Sayın Guterres’e, Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin’e ve Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski’ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.”

ERDOĞAN İLE PUTİN ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME

Görüşmeye ilişkin detaylar Cumhurbaşkanlığı tarafından paylaşıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye–Rusya ilişkileri ve tahıl koridoruna ilişkin gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, tahıl ihracına ilişkin İstanbul Anlaşması’nın 120 gün süreyle uzatılması konusundaki yapıcı tutumu için Rusya Devlet Başkanı Putin’e teşekkür etti.

Rusya-Ukrayna savaşının uzamasının riskleri artıracağını, bu nedenle diplomatik görüşmelerin canlandırılması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus ve Amerikan İstihbarat Başkanlarının Türkiye’de gerçekleştirdikleri temasların arazide kontrolsüz bir tırmanmanın önüne geçilmesi açısından anahtar rol oynadığını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin’in Türkiye’de bir doğalgaz merkezi kurulması teklifinden memnuniyet duyduklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak hedeflere bir an önce ulaşmak için ekiplerin gereken teknik, hukuki ve ticari değerlendirmeleri yapacaklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’daki terör saldırı için ilettiği taziye dolayısıyla da Rusya Devlet Başkanı Putin’e teşekkür etti.

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