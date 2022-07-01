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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, asgari ücret zammı belli oldu! 2022 Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, asgari ücret zammı belli oldu! 2022 Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu?
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01 Temmuz 2022 - 17:42

Son dakika haberleri… Türkiye’nin merakla beklediği 2022 asgari ücret zammı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümet, işçi ve işveren temsilcileriyle bir araya gelirken yeni asgari ücret tutarı hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Erdoğan’ın açıklamasıyla beraber “Asgari ücret ne kadar, kaç TL?” oldu sorusu da cevap buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete yüzde 25 oranında zam yapıldığını belirtti. Asgari ücret miktarı, 1 Temmuz 2022 Cuma günü itibarı ile yürürlüğe girecek. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret zammı açıklaması…

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, asgari ücret zammı belli oldu! 2022 Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu?

Son dakika haberleri… Türkiye’nin merakla beklediği 2022 asgari ücret zammı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümet, işçi ve işveren temsilcileriyle bir araya gelirken yeni asgari ücret tutarı hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Erdoğan’ın açıklamasıyla beraber “Asgari ücret ne kadar, kaç TL?” oldu sorusu da cevap buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete yüzde 25 oranında zam yapıldığını belirtti. Asgari ücret miktarı, 1 Temmuz 2022 Cuma günü itibarı ile yürürlüğe girecek. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret zammı açıklaması…

CANLI YAYIN | Asgari ücret zammı SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklıyor... Temmuz 2022 Asgari ücret zammı açıklandı mı, ne oldu? Yeni asgari ücrete zam oranı ne kadar, yüzde kaç? Net asgari ücret ne kadar oldu, kaç TL? - Haberler
Asgari ücret zammı son dakika… Türkiye’nin günlerdir beklediği asgari ücret zammı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması ile belli oldu. Dolmabahçe’de işçi, işveren ve hükümet temsilcileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücret miktarını kameralar önünde duyurdu. Erdoğan’ın asgari ücret zammı açıklaması ile beraber “Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu?” konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Hatırlanacağı gibi, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 29 Haziran ve 30 Haziran tarihlerinde iki kez toplanmıştı. Açıklanan asgari ücret zammı ile beraber işsizlik maaşları, genel sağlık sigortası primleri, doğum borçlanması, engelli aylığı, rapor ücretleri ve 65 yaş üstü aylıkları gibi pek çok alanda değişiklik yaşanacak.ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU! 2022 YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR? Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete yüzde 25 oranında zam yapıldığını belirtti. Erdoğan ayrıca, yapılan zam ile beraber net asgari ücret tutarını da duyurdu. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret zammı açıklaması ve “Asgari ücret ne kadar oldu?” sorusunun yanıtı…

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücrete yüzde 25 oranında ara zam yapıldığını belirtirken asgari ücretin 5.500 TL olacağını ifade etti.
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