Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, asgari ücret zammı belli oldu! 2022 Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu?

Son dakika haberleri… Türkiye’nin merakla beklediği 2022 asgari ücret zammı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümet, işçi ve işveren temsilcileriyle bir araya gelirken yeni asgari ücret tutarı hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Erdoğan’ın açıklamasıyla beraber “Asgari ücret ne kadar, kaç TL?” oldu sorusu da cevap buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete yüzde 25 oranında zam yapıldığını belirtti. Asgari ücret miktarı, 1 Temmuz 2022 Cuma günü itibarı ile yürürlüğe girecek. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret zammı açıklaması…