Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan İstifa Açıklaması

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan Dikkat Çeken Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifasını sunduğunu duyurdu. 2016 yılından bu yana sürdürdüğü başdanışmanlık görevinden ayrıldığını belirten Saral, kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında yol yürümeye devam edeceğini vurguladı.

Saral’ın açıklaması siyaset gündeminde dikkat çekti. Paylaşımında makam ve unvanların geçici olduğuna işaret eden Saral, kendisi için asıl meselenin görevinden ziyade inandığı değerleri savunmak olduğunu ifade etti.

“Makamlar Gelir Geçer”

Oktay Saral, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başdanışmanlık görevini yaklaşık 10 yıldır büyük bir sorumlulukla yürüttüğünü belirterek istifasını sunduğunu açıkladı.

Saral, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün, 2016 yılından bu yana büyük bir onur, şeref ve sorumlulukla yürüttüğüm Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanlığı görevimden istifamı sunmuş bulunuyorum. Makamlar gelip geçer, unvanlar el değiştirir.”

Makamların kalıcı olmadığını vurgulayan Saral, önemli olanın kişinin hangi görevde bulunduğundan çok, hangi değerleri savunduğu olduğunu dile getirdi.

“Asıl Mesele Hangi Makamda Oturduğun Değil”

Açıklamasında siyasi duruşuna ve değerlerine de değinen Saral, kendileri için esas olanın makamlar olmadığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yıllardır aynı istikamette yürüdüklerini ifade eden Saral, birlikte verilen mücadelenin kendisi açısından önemini koruduğunu kaydetti.

Saral, görevinden ayrılma kararının inandığı değerlerden vazgeçtiği anlamına gelmediğinin de altını çizdi.

“Cumhurbaşkanımızın Yanında Yol Yürümeye Devam Edeceğim”

Oktay Saral, istifa açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a desteğinin süreceği mesajını verdi. Görevinden ayrılmasının millete hizmet etme iradesinde bir değişiklik oluşturmayacağını belirten Saral, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu kararım, inandığım değerlerden ve milletimize hizmet etme irademden bir adım geri atmak anlamına gelmemektedir. Dün olduğu gibi bugün de yarın da Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında, aynı inanç ve kararlılıkla yol yürümeye devam edeceğim.”

Saral’ın bu sözleri, başdanışmanlık görevinden ayrılmasına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan siyasi desteğini sürdüreceği şeklinde değerlendirildi.

“Bedeli Ne Olursa Olsun”

Açıklamasının sonunda inandığı değerleri savunmanın önemine değinen Saral, mesajını dua niteliğindeki ifadelerle tamamladı.

Saral, “Rabbim bizleri makamların gölgesinde güç arayanlardan değil, hakikatin ışığında dimdik duranlardan eylesin. Bedeli ne olursa olsun inandığı değerleri savunanlardan eylesin” sözleriyle paylaşımını sonlandırdı.

İstifa Açıklaması Öncesinde de Gündeme Gelmişti

Oktay Saral’ın görevden ayrılması, istifa açıklamasından önce de siyaset gündeminde yer almıştı. Basına yansıyan haberlerde, Saral’ın Azerbaycan’daki başörtüsü uygulamasına ilişkin değerlendirmelerinin ardından görevden alındığı yönündeki iddialar gündeme gelmişti. Saral ise 26 Ekim’de yaptığı paylaşımda başdanışmanlık görevinden istifasını sunduğunu açıkladı.

Saral’ın açıklamasında görevinden ayrılma kararının gerekçesine ilişkin ayrıntılı bir değerlendirme yer almadı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında olmaya devam edeceğini özellikle vurgulaması, açıklamanın öne çıkan mesajlarından biri oldu.

Kaynak: Saral’ın sosyal medya açıklaması ve 26 Ekim 2026 tarihli haberler. DHA · Cumhuriyet