Cumhur İttifakı – Yeniden Refah gerilimi sürüyor! Randevu vermediler…

Yeniden Refah Partisi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Doğan Aydal liderliğinde yerel seçimler öncesinde Kocaeli’deki siyasi partilere nezaket ziyaretleri gerçekleştirdi. Ziyaretlerde, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve CHP il başkanlarıyla görüşen Aydal, Cumhur İttifakı partilerinin randevu vermemesi üzerine bu partilerle görüşemedi.
Yeniden Refah Partisi, genel seçimlerde Cumhur İttifakı içerisinde yer alsa da yerel seçimlerde kendi adayları ile yarışma kararı almıştı.
Öte yandan, İstanbul, Ankara ve İzmir’de AK Parti ile ittifak yapabileceklerini duyuran parti, bu kapsamda ittifak görüşmeleri yürütüyordu. Ancak, Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, bu görüşmelerin durduğunu açıklamıştı.
Yeniden Refah Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Doğan Aydal, Kocaeli’de bulunan siyasi partilere nezaket ziyaretleri düzenledi.
Aydal, bu ziyaretlerde Saadet Partisi İl Başkanı Halil Kayın, DEVA Partisi İl Başkanı Zeynep Aydın Sudan ve CHP İl Başkanı Bülent Sarı ile görüştü. Aydal, bu ziyaretlerin ardından sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, ev sahipliği için teşekkürlerini iletti.
OLUMLU YANIT GELMEDİ
Yeniden Refah Partisi’nin bu ziyaretlerine, Cumhur İttifakı’nı oluşturan AKP, MHP ve BBP’nin katılmaması dikkat çekti.
Aydal’ın açıklamasına göre, bu partilerden randevu taleplerine olumlu yanıt gelmediği için görüşme gerçekleşemedi.