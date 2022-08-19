CUMA NAMAZI SAATİ: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve tüm illerde Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il için belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, 19 Ağustos il il cuma namazı vakitlerini “namazvakitleri.diyanet.gov.tr” internet adresinden yayınladı. Camilerde cemaat ile birlikte idrak edilen cuma namazı vakitleri tüm illerde bir kaç dakika değişecek. Mübarek günde camilere giderek ibadetlerini eda edecek olan Müslümanlar, yaşadıkları ilin cuma namazı vakitlerini dikkate alacaklar. Peki, bu hafta cuma namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak? İşte, tüm illerin 19 Ağustos cuma namazı saatleri.
Cuma namazı saat kaçta kılınacak? sorusu Diyanet’in namaz saatleri takvimi ile yanıt buldu. Cuma Hutbesi’nin okunmasının ardından camilerde idrak edilecek olan il il 19 Ağustos cuma namazının saatleri Diyanet bilgilerine göre belli oldu. Birlik ve beraberliğe, İslâmî bilgilenme ve bilinçlenmeye vesile olan bir ibadet olan cuma namazı farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât sünnet ve iki rekat farz olarak kılınıyor. Diyanet’in namaz saatleri takviminde yer alan açıklamaya göre bu hafta cuma namazı İstanbul’da 13:13’te, Ankara’da 12:57’de, İzmir’de 13:20’de kılınacak. Tüm illerin 19 Ağustos 2022 cuma namazı saatleri bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz.
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Cuma namazı saat bilgisi 19 Ağustos tarihi için belli oldu. Cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “namazvakitleri.diyanet.gov.tr” internet sitesi üzerinden yayınladığı takvime göre şöyle olacak;
İSTANBUL:13:13
ANKARA: 12:57
İZMİR:13:20
ADANA:12:47
İllere göre 81 ilin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
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Cuma namazının hükmü nedir?
Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.
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Cuma namazı kaç rekâttır?
Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).
İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).