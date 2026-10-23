Çukurova Belediyesi’nde deprem! Başkan Emrah Kozay dahil 34 kişi tutuklandı

Adana’da Çukurova Belediyesi’ndeki ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturmada, Belediye Başkanı Emrah Kozay ve önceki dönem Belediye Başkanı Soner Çetin’in de aralarında bulunduğu 34 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Çukurova Belediyesi’ne yönelik 19 Ekim’de operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, mevcut Belediye Başkanı Emrah Kozay, önceki dönem Belediye Başkanı Soner Çetin ve bazı belediye yöneticilerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

34 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında başlangıçta 51 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, operasyonda 44 kişi gözaltına alındı. Aranan 5 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 49’a yükseldi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğinde hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, teyzesi Sıdıka Şire ve önceki dönem Belediye Başkanı Soner Çetin’in de aralarında bulunduğu 34 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Diğer 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BELEDİYEDEKİ İHALELER MERCEK ALTINDA

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, belediyenin ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları inceleniyor.

Soruşturma dosyasında, belediyeye bağlı anonim şirket üzerinden gerçekleştirilen alımlarda Kamu İhale Kanunu’nun istisna hükümlerinin usulsüz kullanıldığı, belediyeden iş alan yüklenicilerin hak ediş ödemeleri karşılığında rüşvet verildiği ve bazı belediye personelinin işe gitmedikleri halde maaş aldığı yönündeki iddialar yer alıyor.

Bu kapsamda suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları üzerinden soruşturma yürütülüyor.

BİLİRKİŞİ RAPORU DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma kapsamında belediyeden 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ait ihale ve doğrudan temin belgeleri temin edildi. Söz konusu evraklar, üç kişilik bilirkişi heyeti tarafından incelendi.

Hazırlanan bilirkişi raporu ve soruşturma sırasında elde edilen diğer deliller doğrultusunda, aralarında Belediye Başkanı Emrah Kozay, önceki dönem Belediye Başkanı Soner Çetin, dört belediye başkan yardımcısı ve belediyeye bağlı anonim şirketin bir yöneticisinin de bulunduğu 51 şüpheli hakkında operasyon düzenlendi.

Soruşturmaya ilişkin adli süreç devam ediyor.