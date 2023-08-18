Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Covid aşısı olanlara Canan Karatay’dan hayati uyarı! “Örtbas etmeye çalışıyorlar”

Covid aşısı olanlara Canan Karatay’dan hayati uyarı! “Örtbas etmeye çalışıyorlar”
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
18 Ağustos 2023 - 16:18
Koronavirüsün yeni varyantlarıyla dünyayı endişelendirmesi sonrası aşı çalışmaları hızlandı. Koronavirüsün tüm dünyayı tekrar eve kapatması ihtimaline karşılık uzmanlar aşıları piyasaya sürüyor. Prof. Dr. Canan Karatay, Covid aşısıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Karatay, aşı olanlardaki hastalıkları sıraladı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Edis, Gülşen’in göbeğinden kiraz yedi. Serdar Ortaç’a ‘Karabiberim’ göndermesiEdis, Gülşen’in göbeğinden kiraz yedi. Serdar Ortaç’a ‘Karabiberim’ göndermesi
İşte doların geleceği korkunç rakam. Merkez Bankası anketi gerçeği ortaya çıkardıİşte doların geleceği korkunç rakam. Merkez Bankası anketi gerçeği ortaya çıkardı
Barış Pehlivan bir mahkumun sözlerini aktardı: 15 yıl uyuşturucu sattım. Malı o bakanın yeğenlerinden aldımBarış Pehlivan bir mahkumun sözlerini aktardı: 15 yıl uyuşturucu sattım. Malı o bakanın yeğenlerinden aldım
Beklenen Marmara depreminin simülasyonu yapıldıBeklenen Marmara depreminin simülasyonu yapıldı
Cem Uzan, Monaco’da 100 bin euro ödüllü parti düzenliyor! ‘Vizeniz benden, başvurular başladı…’Cem Uzan, Monaco’da 100 bin euro ödüllü parti düzenliyor! ‘Vizeniz benden, başvurular başladı…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da 65 yaş üstü vatandaşlara müjde
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Edis, Gülşen’in göbeğinden kiraz yedi. Serdar Ortaç’a ‘Karabiberim’ göndermesi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İşte doların geleceği korkunç rakam. Merkez Bankası anketi gerçeği ortaya çıkardı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Barış Pehlivan bir mahkumun sözlerini aktardı: 15 yıl uyuşturucu sattım. Malı o bakanın yeğenlerinden aldım
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Beklenen Marmara depreminin simülasyonu yapıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cem Uzan, Monaco’da 100 bin euro ödüllü parti düzenliyor! ‘Vizeniz benden, başvurular başladı…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Marıbor-Fenerbahçe maçı için çarpıcı iddia: Hükmen mağlubiyet! UEFA inceliyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İletişim Başkanlığı’ndan açıklama! Mehmet Şimşek istifa etmek istedi mi?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Osmanlı torunu olduğu iddia edilen kadın kim çıktı?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Covid aşısı olanlara Canan Karatay’dan hayati uyarı! “Örtbas etmeye çalışıyorlar”
SON DAKİKA HABERLERİ
Tüp fiyatlarına bir ayda ikinci zam!Temmuz 27, 2023-2:40 pm
Icardi’de mutlu son: Geliş tarihi belli oldu!Temmuz 27, 2023-2:39 pm
Alman devinin yıldızına kanser teşhisi konduTemmuz 27, 2023-2:38 pm
TGC: RTÜK tek tip insan, tek tip aile, tek tip yayıncılık için faaliyetlerini sürdürüyorTemmuz 27, 2023-2:36 pm
Almanya’dan Türkiye için flaş vize kararı. 6 Ağustos’tan itibaren başlıyorTemmuz 21, 2023-5:07 pm
Ek zam bekleyen emeklilere kötü haberTemmuz 21, 2023-4:19 pm
Karadeniz’de sıcak saatler… Tansiyon bir anda zirve yaptı! Restleşme sonrası Rusya’dan flaş hamleTemmuz 21, 2023-4:13 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !