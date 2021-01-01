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ÇOCUKLARDA MASKE SÜRECİ VE ETKİLERİ 

ÇOCUKLARDA MASKE SÜRECİ VE ETKİLERİ 
Ebru Erdem Albayrak
Ebru Erdem Albayrak( ebru.erdem@haberkonseyi.com )
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23 Aralık 2021 - 15:30

ÇOCUKLARDA MASKE SÜRECİ VE ETKİLERİ 

Bazı ülkeler mikropların bulaşmasını azaltmak için maske kullanımını uzun yıllardır bir alışkanlık haline getirmiş durumda. Ancak çoğu aile 2020 yılını, ilk kez maske kullandıkları yıl olarak hatırlayacak. Küçük çocuklarda özellikle okul çağında olan çocuklar için bir hayli zorlu ve yıpratıcı  bir süreç oldu. Maske kullanımıyla ilgili doğru bildiklerimiz yanlış olduğunu daha sonrasında öğrenmiş olduk.

Maske çocuğun yüzüne uygun ebatta olmalı mutlaka

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Maske takılıyken;

– Kirlenirse veya ıslanırsa maskeyi değiştirin.

– Maskeyi burnunuzun veya çenenizin altına indirmeyin veya başınızın üstüne takmayın. Maskenin etkili olabilmesi için ağzınızı ve burnunuzu tamamen kapatmalıdır.

– Maske takılıyken maskeye dokunmayın.

Maskeyi çıkartırken; 

Maskeyi çıkartmadan önce ellerinizi yıkayın.

-Maskeyi elastik iplerinden veya bağlarından tutarak çıkarın. Maskenin ön yüzüne dokunmamaya çalışın.

      -Maskeyi çıkardıktan sonra ellerinizi yıkayın.

-Kumaş maskeler her kullanımdan sonra yıkanmalı ve temiz bir torbada saklanmalıdır.

    -Tıbbi maskeler tek kullanımlıktır, o yüzden kullandıktan sonra kapalı       bir çöp kutusuna atılmalıdır

 Küçük çocukların solunum yollarının daha küçük olduğunu, bu nedenle maske arkasında nefes almakta zorlanabileceklerini aktararak, “Çocuk kusabilir ve buna bağlı olası boğulma durumu da maskeden dolayı farkedilmeyebilir. Ayrıca benzer şekilde solunum sıkıntısının yaratacağı morarma gibi renk değişiklikleri maskenin arkasında görülmeyebilir.”Aile daha dikkatli ve daha özenli olması önemli ve hassasiyet içinde takip edilmesi gerekmemektedir.

Ebeveynlerin dikkat etmesi gereken bir diğer nokta ani ve hızlı tepkilerden kaçınmalarıdır. Çocuğun yeni duruma uyum sağlaması için zamana ihtiyaç duyabileceği unutulmamalıdır. Bu sebeple, hem dışarıya çıkmak hem de yeni normale uyum sağlamak çocuğun temposu gözetilerek yapılmalıdır. Bütün bu süreçle ilgili çocuğun düzenli olarak bilgilendirilmesi ve duygularını paylaşmaya teşvik edilmesi de önemlidir.

6 – 10 yaş dönemi çocukları, bazı şeylerin farkında olan, sınırlı da olsa kendisini ifade edebilen çocuklardır. Gelişim dönemi özelliklerine bağlı olarak yetişkin desteğine ihtiyaç duyarlar. Bu yaş grubu 2 – 6 yaş grubundan farklı olarak bazı kuralları, gereklilikleri daha rahat anlayabilirler fakat uymakta / uygulamakta zorlanabilirler ve yetişkinlerin desteğine ihtiyaç duyabilirler.Bu süreçte aile sabırlı hoş görülü ve bilinçli olması gerekiyor,unutmayalım ki onlar çocuk ve yarınlara ışık tutacak olan bir bireylerdir.

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